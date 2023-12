Le stelle parlano chiaro: con questi cinque segni è impossibile convivere

Stando a quanto dicono le stelle ci sono alcuni segni con cui convivere nella stessa casa è piuttosto difficile. Ma quali sono nello specifico? Andiamo a scrutarli insieme

La convivenza è un passo importante per ogni persona. Che sia con sconosciuti, con amici o con il partner si tratta di un momento in cui si esce dalla comfort zone familiare ad una vita caratterizzata da maggiori responsabilità. Chiaramente quella che conta di più per il prosieguo del proprio percorso è la convivenza con la propria dolce.

In questa fase si notano gli aspetti più profondi e magari sconosciuti dell’altra persona. Nella peggiore delle ipotesi ci si rende conto che non è più il caso di andare avanti e che è meglio prendere strade diverse. A tal proposito anche le stelle hanno la loro influenza. Infatti possono svelare quali sono potenzialmente le personalità o meglio i segni zodiacali che fanno più fatica a convivere con la propria dolce metà.

I cinque segni zodiacali con cui la convivenza non è affatto una passeggiata

Tra questi va menzionata sicuramente la Bilancia che vive alla ricerca di un costante equilibrio. Per effetto di ciò prima di arrivare a prendere una decisione potrebbero impiegare anche diversi giorni. Essendo troppo meticoloso nel valutare i pro e i contro potrebbe spiazzare il partner e alla lunga stancarlo.

Lo Scorpione per natura fa invece fatica ad aprirsi con gli altri. Esprimere i propri sentimenti in maniera chiara non è affatto semplice per coloro che sono nati sotto questo segno. Una sorta di mistero costante che può essere fonte di incomprensione e frustrazione per il partner che ad un certo punto non sa più come comportarsi.

Situazione piuttosto simile per i Pesci. Essendo un segno empatico tende ad non esporsi per non apparire fragile agli occhi degli altri. Tengono tutto per loro e ciò genera un enorme senso di frustrazione nel partner che non riesce proprio a capire come fare per smuovere la situazione.

I Gemelli al contrario degli altri segni esplorati finora sono di gran lunga più estroversi. Questa loro capacità comunicativa può però essere un’arma a doppio taglio e portare le eventuali discussioni all’estremo. Di fatto pretendono di avere sempre l’ultima parola su ogni cosa. Il Chiude il quadro dei segni più difficili con cui convivere il Capricorno. La sua voglia di arrivare e di ottenere il successo gli fa perdere di vista anche le cose più importanti tra cui il legame con il partner.