Tutti i ponti del 2024: ecco quando potrai pianificare le tue vacanze

Diverse le opportunità in vista dell’anno che sta per iniziare. In alcuni casi non è propriamente benevolo mentre in altri lascia ampio spazio di manovra per potersi prendere qualche giorno di relax

Ormai ci siamo, il 2024 è praticamente tra noi. Molte persone come è giusto che sia lo stanno già pianificando nel migliore dei modi e per farlo a dovere è bene capire quando ricadono le principali festività e i ponti. Soprattutto per chi lavora come dipendente è fondamentale fare un’ottima pianificazione per poi godersi il proprio tempo.

Dunque, non resta che andare a scrutare tra i meandri del calendario 2024 per capire in quali frangenti si potrà approfittare e in quali invece per via delle coincidenze con i giorni festivi ci si dovrà un po’ adattare e fare qualche rinuncia. Partendo in ordine cronologico, ecco tutto quel che c’è da sapere.

Ponti 2024: tutte le date da cerchiare sul calendario

In linea di massima non sarà un anno proficuo sotto questo punto di vista. Diverse festività ricadono di sabato o di domenica il che assottiglia il ventaglio delle possibilità. Il 1 gennaio ricade di lunedì il che è positivo. In questo modo si può prolungare il weekend e abbreviare la settimana successiva.

Al contrario l’Epifania sarà di sabato. Certo con la domenica del giorno 7 consente comunque di avere un giorno in più per il proprio benessere, ma in altre occasioni è andata meglio. Decisamente più roseo è il quadro del 25 aprile che essendo di giovedì lascia apertissima la possibilità di prolungarsi fino a domenica 29 aprile.

Ancor più corposo è il periodo che ci si può ritagliare grazie al 1 maggio di mercoledì. I più fortunati potranno prendersi le ferie e magari partire fino a domenica 5 maggio. Il 2 giugno invece sa di beffa: è di domenica, il che non è l’ideale per chi aveva in mente di godersi il mare e le lunghe giornate di tarda primavera.

Ferragosto è in programma di giovedì nel 2024, ma essendo un periodo già di per sè particolare visto che di fatto mezza Italia stacca in quella fase, ha già le ferie o comunque i giorni di vacanza incorporati. Il 1 novembre di venerdì al contrario è quell’assist perfetto per farsi un bel weekend lungo mentre l’8 dicembre di domenica è un altro boccone amaro da digerire.

Meglio non disperare. Ci si può rifare a Natale e Santo Stefano che ricadendo rispettivamente di mercoledì e giovedì con l’aggiunta di venerdì 27 possono garantire ben 5 giorni di stacco. Il 30 e il 31 di lunedì e martedì possono invece essere quel ponte perfetto grazie all’unione di domenica 29 e di mercoledì 1 gennaio 2025.