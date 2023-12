Bce, la classifica delle banche più solide d’Europa parla chiaro: la capolista è un’italiana

E’ stata aggiornata la classifica delle banche più affidabili d’Europa che regala diverse gioie all’Italia. La capolista è proprio un istituto di credito del Bel Paese.

Come di consueto, la Bce ha aggiornato l’elenco delle banche sulla base del requisito patrimoniale di secondo pilastro (pillar 2 Requiment, P2R), ovvero, il requisito patrimoniale specifico di una banca che integra il requisito patrimoniale minimo (noto come Pillar 1 requirement o P1R) nei casi in cui quest’ultimo sottostimi o non copra determinati rischi. Per il nostro Paese ci sono due buone notizie!

Infatti, nonostante la crisi geopolitica e la spinta inflattiva, la BCE ha trovato le nostre banche in buono stato, ma la graduatoria può essere motivo di gioia per l’Italia anche per altro. Innanzitutto, per la ricca presenza di banche italiane che occupano ottime posizioni, ma anche perché la capolista è proprio un noto istituto di credito italiano.

Nello specifico, Credem (Credito Emiliano Holding Spa) è risultata essere la banca più solida ed affidabile del Vecchio continente. Tuttavia, ad occupare ottime posizioni nella classifica delle banche dell’Eurozona più affidabili anche altri istituti di credito italiani.

Le banche più affidabili d’Europa: la classifica

Secondo la classifica della Banca Centrale Europea, quest’anno la banca “meno rischiosa” del Vecchio Continente è la Credem (Credito Emiliano Holding Spa), che ha una richiesta di capitale aggiuntivo pari solamente all’1%, per cui, è la banca “meno rischiosa” dell’Eurozona. Ad ex aequo con l’istituto di credito emiliano, c’è la SFIL S.A., una finanziaria francese. Al terzo posto della classifica BCE c’è Kutzabank, che si lascia alle spalle al quarto posto Bankinter.

In linea generale, comunque, la graduatoria sorride alle banche nostrane che occupano ottime posizioni in termini di rischiosità. Nella classifica europea Banca Mediolanum occupa il sesto posto, mentre, è nona Intesa Sanpaolo, con un P2R all’1,50%. Ma per chi è alla ricerca di una banca sicura in Italia avrà, certamente, l’imbarazzo della scelta, considerato che nella classifica sono presenti tante altri istituti di credito del Bel Paese.

Nella graduatoria BCE, oltre a Credem, Banca Mediolanum e Intesa Sanpaolo, c’è Mediobanca (P2R 1,82%), FinecoBank (P2R 2,00%), Unicredit (P2R 2,00%), BPER (P2R 2,45%), Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano (P2R 2,50%), Banco BPM (P2R 2,52%), Iccrea Banca – Banche di Credito Cooperativo (P2R 2,53%) Monte dei Paschi di Siena (P2R 2,75%) e Banca Popolare di Sondrio (P2R 2,79%).