Se soffri di insonnia mangia questo cibo prima di andare a dormire: la scoperta che ti cambierà la vita

Si tratta di un particolare che è stato scoperto piuttosto di recente. Ecco cosa bisogna mangiare prima di andare a letto per sconfiggere l’insonnia

Le persone che soffrono di insonnia sono sempre più numerose. D’altronde i ritmi frenetici della vita quotidiana comportano stress e ansie che possono incidere e non poco sul ritmo del sonno. Purtroppo però chi si ritrova a convivere con questa condizione fa davvero fatica visto che non dormendo bene di notte non ha le energie necessarie di giorno per poter svolgere le proprie attività.

Ad influire sulla regolarità del riposo è anche l’alimentazione. Infatti consumare dei pasti troppo abbondanti di sera può essere una delle cause che portano ai disturbi notturni. Al contempo però un recente studio ha dimostrato che per combattere l’insonnia, basta mangiare un determinato alimento prima di andare al letto.

Come dire addio all’insonnia grazie a questo straordinario alimento

Prima di comprendere di quale prodotto si tratta è bene rimarcare che né i farmaci né un paio di bicchieri di vino prima di coricarsi sono le soluzioni ideali. Anzi, ad onor del vero sono sbagliatissime e possono contribuire a peggiorare la situazione. I farmaci infatti portano all’assuefazione mentre l’alcool fa precipitare in un sonno artificiale e non ristoratore con il rischio di svegliarsi più stanchi di prima.

Stesso discorso per i cibi fritti e grassi consumati a cena. Per effetto di ciò sarebbe meglio debellare dalla propria dieta serale carne rossa, formaggi grassi e qualsiasi cosa possa risultare troppo pesante. Spazio invece a pesci (soprattutto quelli magri), verdure cotte, carni bianche e tofu.

A ciò vanno associati alcuni comportamenti come il distacco dai dispositivi elettronici di qualsiasi genere almeno un’ora prima di mettersi al letto. Per quanto concerne la cena, andrebbe fatta almeno tre ore prima di andare a dormire.

Ma qual è l’alimento che secondo un nuovo studio consente di dormire meglio? A quanto pare è la banana, che dovrebbe essere consumata circa 30 minuti prima di mettersi sotto alle coperte. Questo perché all’interno di questo frutto è presente una ricca quantità di magnesio che aiuta a regolare il ritmo sonno-veglia.

Inoltre contiene un amminoacido di estrema rilevanza come il triptofano. Quest’ultimo è utile a stimolare la produzione di serotonina l’ormone del benessere che induce ad una sensazione di rilassamento mentale e di conseguenza favorisce il riposo. Per chi non riesce a digerire le banane l’opzione alternativa è quella di mangiare 5-6 mandorle.