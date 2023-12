I migliori propositi in vista del 2024: quali devi assolutamente annotare in un diario

L’arrivo del nuovo anno lascia sempre in dote dei buoni propositi da coltivare. Tra vecchi e nuovi ecco quali sono quelli da cui si può trarre spunto

Nutrire dei buoni propositi in vista di nuovo anno è un grande classico che accompagna le persone dall’alba dei tempi. Alcuni riescono a metterli in pratica almeno in parte, altri invece proprio non ci riescono e finiscono quindi per tradire le aspettative. Chiaramente non è semplice visti i molteplici impegni quotidiani e la diffidenza della società contemporanea.

Al contempo però può essere di grande aiuto scriverli su un pezzo di carta o meglio ancora su un quaderno nel momento in cui li si pondera. Ciò però non significa che vanno scritti solo i traguardi importanti, ma anche il modo in cui si intende lavorare per avvicinarsi poco alla volta agli obiettivi prefissati.

Buoni propositi per il 2024: quali possono essere quelli più congeniali ed innovativi

Attenzione però, il risultato finale non è l’unica cosa che conta in questo caso. Anche la tenacia e la gentilezza che rivolgiamo a noi stessi per prenderci cura dei nostri propositi ha una valenza da mettere in conto. L’importante è trarre da essi qualche utile insegnamento che possa incidere sulla nostra crescita personale.

Una volta esaminato questo aspetto si può cominciare con la stesura dei buoni propositi. Alcuni sono ciclici e anche se in apparenza possono sembrare banali sarebbe comunque opportuno perseguirli, anche perché non sempre sono facili da mantenere. Tra questi spiccano il miglioramento dello stile di vita e della qualità delle relazioni interpersonali.

Passando allo stile di vita si può scegliere tra il prestare maggiore cura alla propria alimentazione (con il supporto di un esperto del settore) di ritagliarsi del tempo per praticare attività fisica, magari iscrivendosi in palestra. Anche un riposo migliore in termini di quantità e qualità può essere annoverato tra i buoni propositi.

Il miglior allenamento però dovrebbe essere quello relativo alla gentilezza con il prossimo e alla capacità di ascolto (dote ormai rara e quasi completamente smarrita) qualora le persone care avessero bisogno di un momento di sfogo. Per completare alla grande l’elenco delle cose che possono renderci migliori nel 2024 si possono aggiungere delle lodevoli attività di volontariato (in vari ambiti) e prendersi cura dei propri familiari in difficoltà o alle prese con una situazione di solitudine. Un esempio calzante in tal senso può essere quello di un nonno che vive da solo.