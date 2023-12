Abbuffate natalizie, il trucco delle mele per rimediare ai “danni”

Se il tuo Natale è stato una vera e propria maratona di abbuffate, potrebbe esserti utile conoscere il trucco delle mele. Ecco di cosa si tratta.

Il Natale è, senza dubbio, un momento di gioia e convivialità, in cui si ritrova spesso a tavola, tentati dai deliziosi piatti della tradizione. Sebbene, ogni tanto uno strappo alla regola sia concesso a tutti, le feste natalizie possono essere un vero e proprio attentato al peso forma.

Secondo i dati ISTAT, durante le feste natalizie, in Italia si ingrassa di almeno 3 chili in media. Ma allora, come affrontare al meglio i pranzi e le cene durante le feste?

A dare qualche consiglio in merito, ci ha pensato il nutrizionista e fitoterapeuta Ciro Vestita che ha svelato all’Adnkronos Salute qualche trucchetto per limitare i danni delle abbuffate natalizie. In particolare, secondo Vestita sarebbe molto efficace il trucco delle mele. Vediamo di cosa si tratta.

Rimedi anti – abbuffate: il trucco delle mele

Per limitare i “danni” delle abbuffate natalizie il nutrizionista e fitoterapeuta Ciro Vestito consiglia il trucco delle mele. Come ha spiegato l’esperto, mangiare un paio di mele prima di sedersi a tavola, smorzerebbe il senso di fame. Il sistema delle mele, che in questo periodo sono anche di stagione e molto saporite, “aiuta a limitare porzioni e tentazioni. Si ha meno fame ed è un trucco che funziona tantissimo, come ho sperimentato con i miei pazienti negli anni” ha spiegato Vestita. Questo significa che, il rimedio consente di mangiare la metà senza accorgersene.

Tuttavia, il trucco delle mele non è l’unico rimedio anti abbuffate natalizie. Un altro aiuto efficace contro i “danni” dei pranzi e delle cene natalizie arriva dalle tisane che “ci consentono di idratarci, bere di più e sgonfiarci”. Poi aggiunge il nutrizionista “le più utili in questo periodo sono quelle a base di malva e karkadè. Si tratta di due malvacee, ovvero, piante della stessa famiglia con proprietà analoghe”.

Insomma, in questo periodo di feste qualche piccolo strappo alla regola è concesso, a patto che, non si esageri. Poi se qualche chilo in più dovesse già vedersi sulla bilancia, è sempre possibile rimediare con una dieta fast, di una giornata a base di frutta, come appunto le mele o i kiwi. Per Vestita mangiando questi frutti senza aggiungere altri alimenti “avremo un senso di sazietà, un’elevata diuresi per la presenza di potassio e faremo scorta di una grande quantità di vitamina C, utile a proteggere da raffreddori e malattie virali di stagione”.