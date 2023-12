Attento a Whatsapp: ti mette a rischio e consuma i tuoi dati | Ecco come risolvere

Whatsapp è un app che utilizziamo quotidianamente, ma non priva di problemi: con quest’opzione attiva rischi un furto di dati impressionante.

L’utilizzo sempre più diffuso degli smartphone per svolgere varie attività, tra cui la comunicazione tramite WhatsApp, comporta la necessità di prestare attenzione ai potenziali rischi legati alla privacy.

Mentre le app offrono un’ampia gamma di funzionalità utili, è importante essere consapevoli di come queste possano incidere sulla nostra connessione dati e sulla memoria del dispositivo.

WhatsApp, attualmente il servizio di messaggistica più diffuso a livello globale, offre numerose funzioni interne che semplificano la comunicazione.

Tuttavia, c’è una funzione in particolare che richiede particolare attenzione per evitare fastidiose conseguenze: probabilmente è ancora attiva anche sul tuo dispositivo, conviene dare un’occhiata.

Come disattivare quest’opzione: pochi semplici passaggi

La funzione in questione riguarda il download automatico dei contenuti multimediali. Questa impostazione, se attivata, permette all’applicazione di scaricare in automatico foto, video e file che ci vengono inoltrati e può portare al consumo eccessivo di dati e alla saturazione della galleria del telefono con foto e video scaricati automaticamente, oltre che ad un possibile rischio in caso di file di dubbia provenienza. Per evitare che ciò accada, è fondamentale disattivarla: normalmente è attiva di default, ma il processo è semplice e può essere eseguito in pochi passaggi.

Innanzitutto, apri l’applicazione WhatsApp sul tuo smartphone e tocca i tre puntini disposti in verticale per accedere al menu delle impostazioni. Da qui, seleziona “Impostazioni” e successivamente vai su “Chat” e “Visibilità dei media”. A questo punto, sposta la levetta da ON a OFF per disabilitare il download automatico dei contenuti multimediali. Questo processo non solo aiuta a gestire la memoria del dispositivo in modo più efficiente, ma protegge anche la tua privacy, consentendoti di decidere consapevolmente cosa scaricare e conservare sul tuo smartphone.

Funziona anche nelle chat di gruppo

La stessa procedura può essere applicata per evitare il download automatico dei contenuti provenienti dalle chat di gruppo, che spesso risultano invasivi. Basta aprire la chat di gruppo desiderata, trovare l’opzione “Visibilità dei media” e disattivare la funzione. Ricorda che, se in futuro desideri riattivare il download automatico, puoi ripetere lo stesso processo, ma spostando la levetta da OFF a ON.

Pur godendo quotidianamente delle funzionalità delle app di messaggistica, ormai fondamentali per rimanere in contatto, è cruciale essere consapevoli delle impostazioni di privacy e adottare le necessarie precauzioni per proteggere i nostri dati e la nostra esperienza mobile. Disabilitare il download automatico su WhatsApp è un passo semplice ma fondamentale verso un utilizzo più sicuro e personalizzato dell’app.