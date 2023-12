Whatsapp, le funzioni che vi permettono di spiare in incognito: incredibile!

Nel corso di quest’anno sono state davvero numerose le nuove funzioni introdotte nel servizio di messaggistica più amato al mondo, alcune delle quali hanno fatto la felicità di milioni di utenti.

Whatsapp è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Del resto, sebbene la piattaforma verde sia la leader tra le applicazioni di messaggistica, non è mai rimasta ferma, aggiornando costantemente le sue funzioni. In particolare, il 2023 è stato ricco di aggiornamenti, alcuni dei quali hanno fatto la felicità di milioni di utenti.

Le ultime novità sono arrivate in vista del Natale, nello specifico, la condivisione di file musicali in diretta e la condivisione dello stato su Instagram. Ma nel corso dell’anno, sono circolate notizie anche riguardo a tre applicazioni esterne in grado di apportare funzionalità in più agli utenti Whatsapp più curiosi.

In pochi conoscono queste tre funzioni che offrono ancora più opportunità. In questo caso, permettono di spiare in incognito, rendendovi invisibili.

Le funzioni che vi permettono di spiare in incognito

Una cosa è certa, nessuno può fare più a meno dell’app di messaggistica istantanea della famiglia Meta. Che la si usi per lavoro o per semplice divertimento, oggi la piattaforma verde è indiscutibilmente indispensabile. Del resto, Whatsapp, sebbene sia nata come una semplice app di chat, attualmente, rappresenta un utilissimo strumento per la produttività personale e anche aziendale. Può essere utilizzata per fare riunioni, presentare prodotti, ma anche per tenere lezioni a distanza e tanto altro.

Tuttavia, non è improbabile che sorga la necessità di agire in incognito e per qualche tempo diventare invisibili, ma allo stesso tempo avere informazioni dettagliate su chi guarda il nostro profilo, chi visualizza la foto o le storie e così via. Ebbene, in questo caso, chi non ha mai utilizzato What Tracker dovrebbe iniziare a farlo! Con questa app gli utenti hanno, inoltre, la possibilità di controllare perfino l’orario di chi entra o esce durante la giornata. Per chi, invece, avesse la necessità di leggere i messaggi in arrivo su Whatsapp, pur restando invisibili, può essere utile Unseen. Questa piattaforma è in grado di intercettare e leggere i messaggi Whatsapp, senza il bisogno di essere online e lasciando sempre uguale l’ultimo accesso.

Infine, può scaricare WAMR, chi vuole recuperare i messaggi eliminati. Ovviamente, l’applicazione sarà in grado di recuperare solo i messaggi cancellati dopo l’installazione e solo se WAMR viene tenuta attiva in background in modo da registrare le notifiche e memorizzare il contenuto delle medesime. Specifichiamo che queste applicazioni scaricabili gratuitamente e che, sebbene si tratti di trucchetti per agire in incognito, sono assolutamente legali.