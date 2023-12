La truffa del pulsante dei supermercati, attenzione: rubano soldi e identità

Alla spesa non si può rinunciare nemmeno in tempo di crisi sempre cercando occasioni di risparmio ma attenzione alla truffa del pulsante

Gli acquisti al supermercato possono essere giornalieri, settimanali o mensili se si predilige la spesa “grande” da conservare a lungo termine per evitare di perdere tempo. Sono strategie di acquisto diverse. Chi predilige comprare ogni giorno ciò che serve per evitare gli sprechi e chi sceglie invece di creare una dispensa ben fornita per avere sempre il necessario.

Solitamente sono i pensionati a fare la spesa ogni giorno, un modo per risparmiare ma anche per passare il tempo. Mentre chi lavora e magari ha figli, predilige comprare una volta a settimana per chiari motivi legati alle tempistiche. Una volta al mese si possono fare scorte di prodotti a lunga durata magari quelli scontati approfittando delle promozioni. Ma attenzione alla truffa del pulsante dei supermercati, colpiscono proprio chi cerca il risparmio.

Truffa del pulsante dei supermercati, occhio alle email sospette

Approfittando della crisi e della giusta ricerca di promozioni e sconti delle famiglie italiane ma anche dei single, i malintenzionati hanno ideato una truffa davvero subdola è pericolosa. Si tratta di una finta promozione con possibilità di guadagno e sconti da ottenere con una “semplice” registrazione. I malfattori hanno capito che, soprattutto in questo periodo storico, tutti sono alla ricerca del risparmio in particolar modo nell’acquisto di beni primari e puntano proprio a questo settore per colpire.

Il metodo studiato imita le vere promozioni inviate da supermercati e discount, oppure dei concorsi a premi per guadagnare denaro, buoni spesa o per ottenere sconti. Facile credere che siano reali, sperando di poter vincere e risparmiare. Invece si rischia di fornire dati sensibili e vedersi sottrarre soldi dal conto, ma c’è anche un altro pericolo. Infatti questi loschi personaggi potrebbero rubare l’identità alle persone che forniscono documenti e altri dati personali, con il pericolo che vengano utilizzati per illeciti o magari per chiedere finanziamenti.

È molto importante, perciò, evitare di cadere nel tranello. Ultimamente sono state segnalate email sospette che vengono inviate a tutti i nominativi che riescono a ottenere i malfattori. Si tratta di testi che sembrano provenire da fonti note e sicure, anche se in realtà non è così. Nel messaggio che si riceve, si comunica al destinatario potrebbe avere diritto a sconti eccezionali o si propongono prezzi irripetibili dicendo che è stato selezionato e ha vinto, oppure con altre frasi convincenti.

Ma che può averli solo se compila subito il form, magari con timer di scadenza per accelerare la decisione. Se il destinatario ci casca e inserisce i dati sensibili, il gioco è fatto e il rischio è davvero grosso. Attenzione anche alle email che parlano di sconti ottenibili solo iscrivendosi al piano fedeltà di un supermercato e a quelle che danno la possibilità di guadagnare soldi. Anche in questo caso si potrebbe trattare della truffa del pulsante per rubare dati e denaro.

La raccomandazione è quella di non cliccare mai sul pulsante indicato nel messaggio, meglio rivolgersi direttamente al punto vendita, telefonare per verificare la veridicità del messaggio o visitare il sito web ufficiale del negozio o discount. In caso di sospetta truffa avvertire le Forze dell’ordine o la Polizia Postale.