Il metodo più sicuro per gli acquisti online: la risposta che scioglie ogni dubbio

Gli acquisti online ormai vanno per la maggiore, ma è bene prestare attenzione al metodo di pagamento. I dubbi al riguardo infatti sono ancora molteplici anche se la soluzione è dietro l’angolo

Comprare articoli di qualsiasi genere rimanendo comodamente seduti in poltrona alletta sempre più persone. Con un paio di click si possono ordinare oggetti da tutto il mondo e farli arrivare direttamente a casa propria. Una comodità che nell’ultima decade ha portato ad un cambiamento radicale delle abitudini dei consumatori.

Basti pensare che molte persone non si recano nemmeno più nei negozi fisici, ma preferiscono rifarsi il guardaroba o acquistare dei pezzi di ricambi senza nemmeno uscire di casa. Tutto molto bello se non fosse che purtroppo anche in questi casi bisogna fare i conti con venditori disonesti e truffaldini.

Ecco qual è il metodo migliore per effettuare gli acquisti online

In questo scenario è bene trovare delle contromisure per evitare spiacevoli soprese. Farsi trovare preparati può giocare un ruolo fondamentale in tal senso. Quindi, in primis è bene controllare le diverse voci e condizioni dei negozi prima di effettuare qualsiasi genere d’acquisto.

La seconda cosa da fare è controllare che l’Url del sito abbia il prefisso “https”. Si tratta di un sinonimo assoluto di sicurezza anche se non è l’unico da tenere in considerazione. Il negozio infatti è tenuto a fornire tutte le info utili come le spese di spedizione e i tempi di consegna e anche i metodi di pagamento accettati. È importante anche che vengano forniti dei contatti in grado di dare supporto ai clienti in caso di necessità.

Passando ai metodi di pagamento è sempre bene diffidare da chi chiede il compenso attraverso una ricarica PostePay. In quel caso essendo un’azione volontaria, la legge non garantisce nessuna tutela. Un grande classico in tal senso è recapitare la cifra in anticipo e non vedersi recapitare la merce selezionata.

Al tempo stesso le carte di credito e debito non sono sicure al 100%. Phishing e hackeraggi sono sempre dietro l’angolo e possono portare alla sottrazione dei propri dati. In questo contesto il compromesso migliore potrebbe essere quello di PayPal perché applica delle politiche piuttosto protettive nei confronti dell’acquirente.

Se non si riceve il pacco, PayPal risarcisce l’utente accreditando l’importo (anche totale in alcuni frangenti) versato al negoziante. Stesso discorso per il bonifico che essendo completamente tracciabile può essere di grande aiuto. Non tutti i negozi online però offrono questo genere di pagamento. Per effetto di ciò il caro vecchio contrassegno resta il metodo più sicuro in assoluto visto che il denaro viene sborsato solo nel momento in cui il corriere consegna i prodotti acquistati.