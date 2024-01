Tecniche di marketing che ci portano ad acquistare, ecco le più utilizzate dai supermercati

Hai mai fatto caso a come sono disposti i prodotti all’interno dei supermarket? Dopo aver letto questo articolo lo farai, attento ai tranelli

I supermercati sono maestri nel sedurre i consumatori per farli acquistare più prodotti di quello che inizialmente intendevano. Dietro ogni spazio e ogni prodotto presente all’interno di un supermercato, si nasconde una tattica di marketing ben studiata per influenzare i nostri comportamenti di acquisto.

In questo articolo, vi mostriamo 10 tecniche di marketing comunemente utilizzate nei supermercati che ci spingono ad acquistare anche prodotti che, in realtà non ci servono. Saperle riconoscere aiuta ad evitare spese inutili non cadendo nel tranello degli esperti di vendita.

Marketing da supermercato, le tecniche che ti portano a comprare di più

La prima cosa che si nota in ogni negozio è la disposizione dei prodotti. In realtà, la maggior parte delle persone non ci fa caso non conoscendo il marketing. Ma ogni singolo prodotto, promozione, dispenser e tutto ciò che è in un supermercato ha una precisa e attenta disposizione. Questo non è solo un ottimo sistema per mantenere in ordine gli articoli in vendita, si tratta infatti di una tecnica di marketing per indurre i consumatori ad acquistare. Ad esempio, il percorso obbligato è studiato per far sì che i clienti possano vedere il maggior numero di prodotti possibili. In questo modo è probabile che vengano acquistati molti più articoli di quelli che si voleva comprare inizialmente.

Inoltre gli scaffali con promozioni speciali sono disposti in modo da essere visti facilmente, quindi, nel ripiano all’altezza degli occhi per essere visti subito. Oppure in forno a un corridoio per attirare l’attenzione anche negli angoli meno visitati. Ogni supermercato offre, inoltre, un ambiente piacevole con una temperatura ideale e una musica rilassante ma anche stimolante per far sì che i consumatori restino il più a lungo possibile all’interno acquistando.

Anche i campioni gratuiti offerti ai clienti, sono un valido sistema che porta alla vendita di un prodotto. La prova senza costi viene accettata facilmente, il dono trasmette positività ed è più facile che il prodotto piaccia, in questo caso la vendita è assicurata. Anche le confezioni fanno parte del gioco, i colori sgargianti e invitanti, i disegni che richiamano emozioni positive, portando le persone a considerare un prodotto che non avrebbero mai nemmeno considerato.

Che dire degli articoli disposti vicino alla cassa? La strategia che più di tutte funziona è proprio questa. Caramelle, dolci, lamette, rasoi, integratori, bibite e gelati sono tra i prodotti più venduti alle casse ma ce ne sono molti altri. Durante l’attesa è facile cadere nella “trappola” acquistando ancora prodotti anche se non servono realmente. Lo stesso vale per le promozioni a prodotti multipli che inducono a fare scorte di prodotti di vario genere.

Anche le vendite con sconti a scadenza sono un incoraggiamento ad acquistare facendo credere che altrimenti si perderebbe un’offerta irripetibili. Inoltre le carte fedeltà fidelizzano i clienti offrendo doni a punti e sconti per le settimane successive. Un ottimo sistema per assicurarsi che il consumatore torni sempre nello stesso supermercato.