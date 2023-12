Obesità, i nuovi farmaci sempre più efficaci che arrivano dalla Danimarca

Secondo Science, il 2023 ha segnato il successo di due farmaci, considerati “miracolosi” per il trattamento dell’obesità.

L’obesità è una patologia tristemente diffusa in tutto il mondo. Secondo i dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i tassi di obesità al mondo sono triplicati dal 1975 ad oggi. Attualmente, più di un miliardo di persone nel mondo sono obese. Un numero preoccupante che, secondo l’OMS è destinato a crescere ancora, indipendentemente, dall’età, dal sesso e dal Paese, tant’è che viene considerata una malattia sociale.

L’obesità non riguarda solo l’aspetto fisico, ma è estremamente danno per la salute, causando problemi in diverse parti del corpo. Secondo lo studio Global Burder of Disease, pubblicato sulla rivista medica The Lancet, solo nel 2017 4,7 milioni di persone sono morte prematuramente a causa dell’obesità. Tanto per rendere l’idea, è quasi 4 volte il numero di morti in incidenti stradali e quasi 5 volte il numero di morti per HIV/AIDS avvenute nello stesso anno.

Come molti sanno, il modo migliore per trattare questa patologia è seguire una dieta sana ed equilibrata, dunque, ridurre la quantità di calorie consumate e incrementare la quantità di attività fisica svolta in modo regolare. Nei casi più gravi, invece, può essere trattata chirurgicamente con, ad esempio, il bendaggio gastrico, il bypass gastrico e la divisione biliopancreatica. Tuttavia, di recente, si parla molto di due farmaci, nati per diabete, ma ormai considerati miracolosi per il trattamento dell’obesità.

I “miracolosi” farmaci anti – obesità

Commercializzati dall’azienda farmaceutica danese, Novo Nordisk, Ozempic e Wegovy, grazie alle loro proprietà possono essere considerati i farmaci dell’anno per il trattamento dell’obesità.

Nati come farmaci per il trattamento del diabete, il loro successo sta superando ogni più rosea previsione come efficacissimi farmaci anti – obesità. In particolare, uno studio del New England Journal of Medicine, ha dimostrato la capacità di questi farmaci di determinare una riduzione del peso corporeo fino al 20 per cento. Questi farmaci, grazie alla capacità di imitare gli ormoni che danno sazietà dopo aver mangiato, sembrano essere diventati i salvatori del mondo per quanto riguarda l’obesità. Molti di coloro che hanno assunto il farmaco hanno parlato di una forte attenuazione del desiderio implacabile e angosciante di continuare a mangiare.

La Food and Drug Administration e l’EMA (European Medicine Agency) hanno approvato Wegovy per il controllo del peso nel giugno 2021 e nel gennaio 2022. Tuttavia, in Italia non è ancora stata approvata e si trova solo l’Ozempic, come antidiabetico.