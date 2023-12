Taxi volante, non è fantascienza oggi è realtà: come funzionano i velivoli per trasporto di persone

Dall’aeroporto al centro della città in pochi minuti e senza restare imbottigliati nel traffico con il taxi volante

Qualcuno afferma che ancora il settore non sia pronto ma, in realtà, si stanno facendo passi da gigante nella rivoluzionaria idea della mobilità. Si parla di trasporti limitati nello spazio per persone che non vogliono affrontare il traffico delle città metropolitane. Un nuovo sistema di spostamento in volo che cambierà tutto.

Si chiama eVTOL il nuovo metodo per la mobilità aerea a corto raggio. Dall’aeroporto arrivare in centro a Roma o a Milano non è mai stato così facile e veloce. I velivoli sono stati studiati per offrire il massimo confort nel minor spazio possibile, con consumi ridotti e tempistiche di spostamento rapide. Ecco come cambierà tutto a breve.

Taxi volante, la realtà supera la fantascienza

Sono piccoli, tecnologici e ricordano un drone oppure un oggetto non identificato. Sono gli eVTOL, acronimo di Elettric Vertical Take Off and Landing Aircraft. Ovvero aerei a motorizzazione elettrica che sono in grado di decollare e atterrare restando in verticale e utilizzando uno spazio ridotto. Proprio come accade per i droni, gli aerotaxi detti anche taxi volanti, sono già pronti e attendono le relative certificazioni per poter prendere il volo in Italia.

A Roma e a Milano, si stanno facendo progetti importanti per permettere a questi moderni velivoli elettrici di collegare il centro urbano con i più importanti aeroporti. Per quanto riguarda Roma le previsioni di attivazione di eVTOL sono indicate entro la fine del 2024. Per quell’epoca sarà in corso il Giubileo dell’anno seguente quindi un’ottima occasione per inaugurare i taxi volanti. Parlando di Milano, invece, si pensa di spostare l’inaugurazione dell’aerotaxi nel periodo che corrisponde all’inizio delle Olimpiadi invernali previste per il 2026.

In realtà ancora non c’è niente di concreto e nessuna data sicura in quanto i velivoli progettati e costruiti devo attendere si superare tutte le prove di sicurezza. Solo dopo possono essere certificate come velivoli sicuri, ma ancora non si ha nessuna notizia sulle tempistiche di tale evento. La documentazione tanto attesa deve essere fornita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Si pensa che a partire dal prossimo anno possano essere presi in considerazione i permessi necessari per il taxi volante e stilata la regolamentazione necessaria per il nuovo velivolo.

Il futuro è molto vicino, quindi, e ben presto si vedranno nuovi veicoli aerei nei nostri cieli. I primi saranno attivi sulle principali città italiane per una prova preventiva, ma si pensa che il nuovo sistema di mobilità elettrica si diffonderà rapidamente su tutto il territorio. Nel frattempo, a Roma, è nato UrbanV il primo vertiporto per atterraggio in verticale presso l’Aeroporto di Fiumicino.