La verdura da mangiare assolutamente per fare il pieno di vitamina C: così sarai sempre in forze

In pochi lo sanno ma esiste una tipologia di verdura che contiene Vitamina C in quantità superiore rispetto agli agrumi. Andiamo a scoprire qual è

La Vitamina C (o acido ascorbico) è di fondamentale importante per il fabbisogno energetico delle persone. Notoriamente è contenuta negli agrumi (limoni, arance e pompelmi), ma non sono gli unici alimenti ad esserne ricchi. L’importante è assumerla con una certa regolarità e fare in modo che sia accompagnata da un’alimentazione sana.

A quanto pare però questa preziosa vitamina si trova anche all’interno di una verdura troppo spesso sottovalutata. Anzi, addirittura ne contiene quattro volte in più rispetto agli agrumi. Ma di quale stiamo parlando? Non resta che scoprirlo insieme in modo tale da poterla accorpare alla propria dieta.

Quale verdura può aiutare a fare incetta di Vitamina C

Prima però è bene comprendere meglio qual è il fabbisogno medio giornaliero raccomandato di Vitamina C. Per l’uomo è di 75 mg mentre per la donna è di 60 mg, ma in caso di gravidanza o allattamento la dose aumenta. Una carenza di questo acido può causare lo scorbuto, ovvero una patologia piuttosto rara al giorno d’oggi. Un tempo era piuttosto diffusa soprattutto tra i marinai che vivendo per molto tempo a bordo delle navi non mangiavano cibi freschi.

Per evitare tutto ciò sarebbe opportuno mangiare più volte alla settimana i peperoni. Ebbene si, proprio loro che grazie al loro gusto e alla loro versatilità si sposano bene con tanti altri prodotti come pasta, riso e vari tipi di secondi. Non sono piccanti come i peperoncini visto che non contengono la capsaicina e rappresentano la base di una famosa spezia come la paprika, che viene utilizzate in diverse tradizioni culinarie per dare un tocco giusto a tante pietanze.

Dunque, hanno diversi punti a loro favore e ciò fa sì che possano rivelarsi dei validi alleati nel tempo sia per quanto riguarda l’approvvigionamento di Vitamina C sia per quanto riguarda la possibilità di poter variare alimenti di giorno in giorno. Chiaramente non a tutti piacciono e quindi viene meno una fonte abbastanza importante.

L’importante è seguire uno stile alimentare equilibrato e vario che comprenda anche frutta e verdura fresca in grandi quantità. In questo modo si possono tenere alla larga diverse patologie e fare incetta di tutti i nutrienti necessari per il nostro organismo. Per chi ancora non è in linea con questo genere di condotta, può essere uno dei buoni propositi in vista del 2024.