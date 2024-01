Dalla medicina all’informatica: ecco le cinque scoperte scientifiche più importanti del 2023

La rivista Science ha riportato le scoperte in ambito medico e scientifico più rilevanti degli ultimi 12 mesi. Quali sono e che contributo possono dare al mondo

Il 2023 è ormai concluso e in attesa di capire cosa succederà nel 2024 è tempo di fare dei bilanci di ciò che è successo in questo lasso temporale. In questa sede andremo ad analizzare le scoperte più importanti in campo medico ed informatico. Due branche importanti per il futuro dell’umanità che fortunatamente sono in continuo progresso.

A decretare quali sono state le innovazioni più rilevanti nell’intero anno solare 2023 ci ha pensato la rivista Science, che ha fatto una scrematura piuttosto interessante sotto questo punto di vista. Ecco quali sono nello specifico e perché hanno catalizzato l’attenzione a livello globale.

Le cinque scoperte più rilevanti del 2023: tutti i dettagli

Partendo dalla medicina secondo Science il 2023 è stato l’anno dei farmaci contro l’obesità. Il tutto è stato frutto dei lavori sviluppati negli anni precedenti. Spicca sotto questo punto di vista il semaglutide impiegato per abbassare il rischio infarto ed ictus e migliorare i sintomi legati all’insufficienza cardiaca nella persone obese.

Il 2023 sarà ricordato anche per i passi in avanti per il trattamento contro l’Alzheimer in particolare grazie allo sviluppo degli anticorpi monoclonali. Al contempo però le potenzialità di questi trattamenti vanno ancora riviste e discusse per bene per svariati motivi. Con tutto probabilità nel 2024 ci saranno degli sviluppi.

Tra le scoperte in ambito medico va annoverato sicuramente il nuovo vaccino contro la malaria R21/Matrix-M. Ha un’efficacia del 75%, ovvero il doppio rispetto al precedente RTS,S/AS01. A svilupparlo è stata l’Università di Oxford, da sempre all’avanguardia per quanto concerne il progresso. L’Oms ha raccomandato l’utilizzo di questo vaccino a partire dalla fine del 2023.

Passando invece all’informatica e alla tecnologia, la prima cosa che viene in mente è chiaramente l’intelligenza artificiale. Quest’ultima ha portato a dei cambiamenti significativi in svariati settori, su tutti quello della meteorologia. Un esempio calzante è il successo di GraphCast, il sistema di intelligenza artificiale di Google per le previsioni meteo.

In merito alla pura informatica quest’anno si è registrata l’avanzata dei computer exascale, in particolare con l’utilizzo di Frontier, la macchina da record dell’Oak Ridge National Laboratory. In questo caso la rivista scientifica menziona l’utilizzo del supercomputer a scopo di ricerca, nel campo della scienza dei materiali e delle simulazioni climatiche. Un gran bel 2023 quindi, con l’auspicio che il prossimo anno sia ancora più prosperoso e porti ulteriori novità degne di nota.