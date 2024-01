Pasta, sai davvero dove viene prodotta quella venduta dalla Lidl? La risposta che non ti aspetti

La pasta è indiscutibilmente l’alimento più apprezzato e consumato dagli italiani. Ma sai dove viene prodotta quella venduta tra gli scaffali della Lidl? La risposta è del tutto inaspettata.

In Italia, la pasta è, senza alcun dubbio, l’alimento più apprezzato e consumato. Secondo recenti dati, il 99% degli italiani consuma frequentemente pasta, mentre il 44% ne mangia quotidianamente.

Insomma, il nostro Bel Paese consuma tantissima pasta e ne produce altrettanto. In commercio si possono trovare quasi 300 formati di pasta, secca o fresca, lunga o corta, liscia o rigata, ce n’è davvero per tutti i gusti! Altrettanto ampia è la scelta tra i diversi marchi proposti nei vari supermercati e discount. E qui arriviamo al punto!

Sai davvero dove viene prodotta la pasta venduta dalla catena tedesca Lidl? Scoprilo nel prossimo paragrafo.

Pasta: dove viene prodotta quella della Lidl

La pasta è l’alimento al quale gli italiani non riescono proprio a rinunciare. Secondo i dati forniti dall’Unione Italiana Food, il suo consumo è praticamente raddoppiato in questi anni, passando dai 9 milioni a 17 milioni di tonnellate annue per un consumo pro capite di quasi 23 kg, corrispondenti a quasi 3,5 tonnellate di prodotto. Sebbene, tra gli scaffali dei supermercati se ne trovino di tantissime marche, tra le più consumate nel nostro Paese, quella venduta negli punti vendita della catena tedesca Lidl. Ma sai dove viene prodotta la pasta venduta alla Lidl?

Guardando con attenzione le informazioni riportate sul retro delle confezioni di pasta venduta alla Lidl, si evince che, sebbene venga venduta in un discount, questa viene prodotta da aziende rinomate nel mondo alimentare. I prodotti vengono sì confezionati e venduti sotto diversi brand come Italiamo, Nonna mia, Combino e DeLuxe, ma viene realizzati da pastifici apprezzati e conosciuti in tutto il globo. Ad esempio, la pasta marchio Italiamo, quella secca trafilata al bronzo è prodotta da Pastificio Liguori Via dei Pastai 50 Gragnano (NA). Quella a marchio Combino viene prodotta in gran parte nel pastificio sardo Fratelli Cellino, mentre, altri dal pastificio Antonio Pallante, titolare del marchio “Pasta Reggia”. Infine, la pasta all’uovo sempre a marchio Combino è prodotta dal Pastificio Barbieri di Correggio (RE) o da Pasta Zara. Per la linea di pasta secca bio Combino, si affida al pastificio Zara di Riese Pio IX (TV).

Si affida al Pastificio Tarallo di Sammichele di Bari (per la pasta secca) e al pastificio di Armando De Angelis di Villafranca di Verona, il marchio DeLuxe. e Nonna Mia.