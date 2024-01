La culla della cultura in Italia è questa città | Lo rivelano i dati

L’Italia è il paese dove arte e storia si intrecciano – ma quale città vanta il titolo di capitale della cultura? Ora conosciamo la risposta.

L’Italia è un paese unico al mondo, e nessuno può negarlo. Culla di intere civiltà, il nostro paese è considerabile una perla la cui cultura necessita valorizzazione ed incentivi.

Contrariamente a quanto molti possano credere, questa valorizzazione non avviene solamente attraverso l’incentivo al turismo, ma anche dalle iniziative locali: mostre, concerte e acquisti.

In una recente ricerca condotta dall’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori (AIE) per BookCity, è emerso un quadro sorprendente delle città italiane più colte, basato sulla spesa annuale per il consumo culturale.

Curiosi di sapere chi si trova in pole position? La risposta potrebbe sorprendervi.

Chi vince il titolo di città più colta?

I dati, frutto di una collaborazione tra SIAE e Pepe Research, sono stati resi noti nel suggestivo scenario di Palazzo Reale, svelando una verità inaspettata per molti: Milano è la città più colta d’Italia. La metropoli lombarda ha primeggiato, superando altre importanti città italiane, evidenziando un profondo impegno verso la cultura da parte dei suoi abitanti.

Il cuore economico del Paese, noto per la sua vivacità e modernità, si è rivelato essere il fulcro di una fervente attività culturale. Nel corso dell’anno 2022, gli italiani avrebbero speso complessivamente circa 549,453 milioni di euro per soddisfare la loro sete di cultura: un dato sorprendente, che ha tenuto conto di diversi ambiti culturali, tra cui eventi sportivi, libri, concerti e molto altro.

Cifre da capogiro tra calcio, concerti e libri

Tra i vari settori presi in considerazione, è emerso che il grande vincitore in termini di spesa è stato proprio il mondo dei libri, con un impressionante fatturato di 167,241 milioni di euro. Questo dato ha sorpassato persino il celebre settore calcistico, che ha accumulato 104,404 milioni di euro, dimostrando come la cultura scritta abbia ancora un ruolo di primaria importanza nella vita degli italiani. I concerti pop, rock e di musica leggera hanno contribuito significativamente con 102,049 milioni di euro, dimostrando l’apprezzamento del pubblico per l’esperienza live. Anche le discoteche, con i loro 51,050 milioni di euro, e le mostre, con 27,494 milioni, hanno sottolineato l’importanza di diverse espressioni culturali nella vita quotidiana degli italiani.

La ricerca condotta da AIE e BookCity ha gettato luce su una verità sorprendente: Milano è la città più colta d’Italia, dove la spesa per la cultura si manifesta in una varietà di forme, con i libri a guidare la danza culturale. La vivacità della città lombarda nel campo culturale è un richiamo irresistibile per chiunque voglia immergersi in un ambiente che celebra la conoscenza e l’arte in tutte le sue sfumature.