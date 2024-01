Il modo in cui dormite con il vostro partner rivela delle grandi verità sulla vostra relazione

Il sonno ha un linguaggio tutto suo e può rivelare dei segreti anche piuttosto nascosti della coppia. Vediamo in base a questo test di personalità a che punto è la vostra storia

Vi siete mai soffermati a pensare al modo in cui dormite con la vostra dolce metà? Probabilmente no, ma in realtà sarebbe doveroso fermarsi a ponderare questo aspetto che può dirci molto sulla qualità di vita della singola coppia. Chiaramente le posizioni sono molte e soprattutto differenti tra loro.

Si può dormire abbracciati, divisi o anche uno di spalle all’altra. Fatto sta che ognuna di queste abitudini nasconde qualcosa che magari prima non conoscevamo sul nostro rapporto. Non resta che andare a scrutare tra le varie opzioni per capire che tipo di relazione stiamo vivendo.

Dimmi come dormite e vi dirò che coppia siete: il test di personalità

Se una coppia dorme parallela evitando contatti troppo ravvicinati è il segno di un legame saldo, dove la predomina la fiducia reciproca. Questa distanza fisica consente ad entrambi di riposare in maniera indisturbata e di avere la massima libertà. Dormire faccia a faccia con i corpi che si cercano suggerisce una connessione emotiva intensa e una forte intimità. Simboleggia inoltre un forte senso di protezione e una profonda complicità.

Chi si cerca nel sonno ma la mattina si sveglia all’apposto dell’altro non ha nulla da temere. È solo il frutto della ricerca di una posizione comoda o la rappresentazione di un equilibrio tra dipendenza affettiva e desiderio di autonomia. Quando uno dei due occupa più spazio nel letto bisogna iniziarsi a preoccupare. È il segnale che nella coppia c’è una predominanza di uno sull’altro.

Ancora peggio quando entrambi dormono di spalle al proprio partner. Potrebbe essere dovuto a momenti di tensione o ad incomprensioni avvenute durante il giorno. Se però c’è un contatto anche solo con le gambe allora può essere che ci sia un minimo di legame affettivo.

Abbracciarsi o dormire sul petto della persona amata sono entrambi aspetti positivi. Indicano rapporti passionali e ricchi d’affetto. Fa bene sia al corpo che alla mente. Dormire vicini ma senza cercarsi potrebbe suggerire il desiderio di un legame più profondo o la necessità di rispettare il proprio spazio. Una distanza che può essere il preludio ad una relazione matura e dispendiosa. A prescindere da ciò quel che conta di più è che nella coppia ci sia la giusta comunicazione sia quando ci si rimbocca le coperte e soprattutto nella vita quotidiana.