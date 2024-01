Come hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno: le tradizioni più strane in giro per il mondo

In ogni posto ha un modo tutto suo per dare il benvenuto al nuovo anno. Dall’Italia fino ad arrivare in Sudamerica, andiamo a scoprire le tradizioni più strane

Il Capodanno è uno dei pochi eventi che viene festeggiato indistintamente in tutto il mondo. Nonostante la celebrazione comune però ognuno lo festeggia in modo completamente diverso. D’altronde si tratta di un passaggio (seppur simbolico) da un periodo all’altro della propria vita e quindi è giusto viverlo con la giusta trepidazione.

Si va dai semplici fuochi d’artificio ai brindisi a base di champagne per quanto concerne i rituali più comuni. Ma quali sono quelli più strani che a sentirli si fa fatica a credere che siano veri? Andando in giro per il mondo se ne possono scorgere tanti, ma in realtà sono pochi quelli meritevoli di una menzione particolare.

Le tradizioni di Capodanno più stravaganti e diffuse nei vari paesi del mondo

In Italia ad esempio in alcune località del meridione è ancora in auge una tradizione di diversi anni fa. Consiste nel disfarsi delle cose vecchie di casa come mobili, piatti o addirittura la televisione. Fino a qui tutto sembra normale, ma il particolare è che questi oggetti vengono letteralmente buttati dalla finestra. Non proprio il massimo da un punto di vista etico e ambientale.

Andando in Spagna invece tra i riti più intriganti c’è quello di mangiare 12 chicchi d’uva in 12 secondi. Di fatto uno per ogni rintocco di campana che parte allo scoccare della mezzanotte. L’usanza risale al XIX secolo e secondo gli spagnoli porta fortuna per ogni mese del nuovo anno.

Nei Paesi Bassi ci vanno giù pesante e c’è chi si avventura nel tradizionale “Nieuwjaarsduik” che letteralmente significa tuffo di capodanno. Un bagno nelle gelide acque olandesi che lava i peccati e le preoccupazioni dell’anno appena conclusosi. Una vera e propria prova di coraggio che non è adatta proprio a tutti.

In Brasile spazio ai colori. Si indossano abiti di tonalità specifiche a seconda della benedizione che si intende ricevere. Il bianco simboleggia la pace, il giallo la ricchezza, il rosso l’amore e il verde la speranza. In Colombia chi ama viaggiare tira fuori la valigia e inizia correre trascinandola in giro per la città.

Probabilmente però l’abitudine più pazza è quella dell’Ecuador. In alcuni villaggi del paese sudamericano gli abitanti costruiscono delle statue di cartapesta (chiamate “los viejos” ovvero i vecchi) che ricordano molto i nostri spaventapasseri. In realtà per i locali rappresentano i problemi e le disgrazie. Per questo a mezzanotte vengono poste nelle strade e poi bruciate.