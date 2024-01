Cioccolato Lidl: chi lo produce? Quando sentirai i nomi delle aziende non ci crederai

Spesso si crede erroneamente che i prodotti in vendita da Lidl siano scadenti, ma in realtà non è così. Ad esempio dietro al cioccolato in vendita nei negozi della catena di discount ci sono delle note aziende

Fare la spesa al discount non significa optare per articoli di bassa qualità. Il solo fatto che costino di meno non significa che siano scadenti, ma quando c’è una mentalità radicata è difficile scardinarla. Se però a suffragarla sono i fatti allora lo scenario può assumere dei connotati decisamente differenti.

Un esempio in tal senso è quello di Lidl che secondo tanti vende dei prodotti di sottomarca e per questo non eccelsi. In realtà però gli alimenti che si trovano negli scaffali dei supermercati della catena di origine tedesca vengono spesso realizzati da brand che hanno standard molto elevati. In questa sede analizzeremo la situazione della produzione della cioccolata, che nasconde dei particolari a dir poco sorprendenti.

Cioccolato Lidl: quali sono i marchi che lo producono

Si tratta di un prodotto che fa gola a tanti anche a chi è notoriamente meno goloso. Alle volte la si acquista quasi per inerzia giusto per averne un po’ in casa per poi consumarla all’occorrenza. C’è chi invece proprio non riesce a resistere al suo sapore e Lidl sotto questo punto di vista può vantare una scelta davvero invidiabile.

Infatti anche se sulle confezioni sono riportate altre marche o magari proprio il marchio del noto discount, questa cioccolata viene lavorata e poi distribuita da colossi come Lindt e Ritter Sport. Un particolare di non poco conto se si considera che spesso si spendono cifre ingenti per acquistare prodotti di queste aziende.

Lidl invece offre l’opportunità di avere la medesima qualità a prezzi di gran lunga più bassi. In questo interessante scenario però non manca l’autoproduzione grazie a Fin Carrè, che viene realizzato con cacao FSC al 100%. Esistono poi le varianti al latte, al cioccolato bianco e alle nocciole che rispettano comunque ferrei parametri in termini di sostenibilità.

D’altronde la Lidl è sempre molto attenta agli standard qualitativi e ambientali. Viene garantito il tracciamento dell’intera filiera della fornitura di cacao che parte dalla produzione delle piante fino alla fornitura finale. Dunque se hai acquistato del cioccolato alla Lidl ma nutri ancora qualche dubbio è bene lasciarli da parte in maniera definitiva. Potrai contare in un colpo solo su un’ottima qualità, su una grande bontà e su una sana sostenibilità.