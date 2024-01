Rinnovata la Carta acquisti, moduli disponibili sul sito del Mef: chi può riceverla

Anche per il 2024 è stata confermata la Carta acquisti che assicura 80 euro ogni due mesi alle famiglie in difficoltà. Sul portale web del Mef sono già disponibili i documenti per farne domanda. Ecco chi può riceverla.

La Carta Acquisti, anche conosciuta come Social Card, è la prepagata rilasciata da Poste Italiane, riconosciuta alle famiglie in situazioni di difficoltà economica.

La card viene caricata ogni bimestre con un importo pari a 80 euro, spendibili per l’acquisto di genere alimentari, farmaci o per il pagamento delle utenze domestiche. In più, la titolarità della carta acquisti dà diritto a ricevere degli sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma e consente il riconoscimento automatico della tariffa elettronica agevolata.

L’agevolazione resta confermata anche nel 2024 e, con il comunicato stampa del 2 gennaio 2024, il Ministero dell’Economica e delle Finanze ha confermato la disponibilità dei nuovi moduli per la domanda di accesso al beneficio. Vediamo allora, chi può ricevere la carta acquisti 2024 e come presentare domanda.

Carta acquisti 2024: chi può riceverla e come presentare domanda

Lo scorso 2 gennaio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato la pubblicazione dei nuovi moduli per la domanda di accesso alla carta acquisti 2024, la prepagata rilasciata da Poste Italiane, riconosciuta alle famiglie in situazioni di difficoltà economica. L’importo, caricato ogni due mesi, è pari a 80 euro da utilizzare per pagare spese alimentari, sanitarie e bollette di luce e gas. I beneficiari, inoltre, hanno la possibilità di usufruire di sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma e accedono direttamente alla tariffa elettronica agevolata. Il beneficio, però, non è aperto a tutti, ma è rivolto esclusivamente alle famiglie con figli fino a 3 anni di età e i cittadini ultrasessantacinquenni con redditi bassi.

Nello specifico, possono presentare domanda le famiglie con figli fino a tre anni di età con valore massimo dell’indicatore ISEE non superiore a 8.052,75 euro. L’agevolazione può essere richiesta dai cittadini di età pari a superiore a 65 anni e fino a 70 anni, se il valore massimo dell’indicatore ISEE e i redditi percepiti non superino gli 8.052,75 euro. Per gli ultrasettantenni che intendono presentare domanda per il rilascio della carta acquisti 2024, vale la stessa soglia ISEE, ovvero, 8.052,75 euro, ma in questo caso, i redditi percepiti non devono superare i 10.737,00 euro.

Come ha spiegato il Mef nel comunicato stampa, la richiesta potrà essere presentata presso gli Uffici Postali, presentando i moduli opportunamente compilati, scaricabili sul portale web del Ministero. Non è necessario, invece, ripresentare una nuova domanda per chi ha già ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continua a rientrare nei requisiti previsti.