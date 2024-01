Whatsapp, hai ricevuto chiamate con prefisso internazionale? Occhio potrebbe trattarsi di una truffa

Di recente, numerosi utenti WhatsApp hanno segnalato l’arrivo di chiamate con prefisso internazionale. Se è capitato anche a te, occhio perché potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa.

Sebbene, WhatasApp sia un’applicazione molto sicura e attenta alla privacy dei suoi utenti, non è raro che venga scelta dai cyber criminali come canale per mettere a segno truffe e furti.

Del resto, con l’incremento dell’utilizzo della piattaforma verde, tentativi di phishing, di spam e di truffe di vario genere sono, purtroppo, sempre dietro l’angolo. La tecnica utilizzata da hacker e malviventi per rubare dati e denaro alle malcapitate vittime è generalmente la stessa. Tuttavia, di recente, pare che i malviventi del web abbiano trovato un modo nuovo per trarre in inganno le persone.

Sono numerosissime, infatti, le segnalazioni riguardo alla ricezione di chiamate indesiderate da numeri con prefissi internazionali. Molti utenti WhatsApp, lamentano insistenti chiamate e videochiamate indesiderate da numeri sconosciuti con prefisso +62 (Indonesia), +84 (Vietnam) e (+223 (Mali). Ecco di cosa si tratta e cosa fare per non cadere in trappola.

Truffa WhatsApp: attenzione alle chiamate con prefisso internazionale

Recentemente, sono numerose le segnalazioni da parte di utenti WhatsApp in merito a insistenti chiamate e video chiamate provenienti da Paesi del sud – est – asiatico, in particolare dall’Indonesia (+62), dal Mali (+223) e dal Vietnam (+84). Anche se non è necessario che il mittente risieda effettivamente in questi luoghi, considerato che è alla portata di tutti procurarsi una Sim e numeri telefonici da ogni parte del mondo.

Una nuova truffa che minaccia chi utilizza la piattaforma verde, che circola ormai da mesi e che ha già fatto diverse vittime. I malfattori, con una scusa qualsiasi, chiedono al potenziale obiettivo di installare un’app malevola, per rubare dati personali, password e pin delle carte di credito degli utenti. Oppure, potrebbero chiedere di unirsi a un canale Telegram, dove gli viene chiesto di investire del denaro in azioni e criptovalute.

Insomma, qualora dovesse capitare di ricevere una telefonata da un utente sconosciuto, il consiglio è di non rispondere, soprattutto se dovesse presentare uno dei prefissi che abbiamo indicato. In caso di dubbi, può essere utile fare una ricerca sul web, giacché chi è già stato vittima di tentativo di truffa potrebbe aver raccontato la propria esperienza per mettere in guardia gli altri utenti. Un’altra buona mossa per contribuire alla tutela di altri utenti, l’ideale sarebbe effettuare una segnalazione alla Polizia Postale.