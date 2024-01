Euromonitor, le città europee preferite dai turisti stranieri: molto bene l’Italia

E’ stata aggiornata la classifica “Top 100 City Destination Index 2023” di Euromonitor International. Ecco quali sono le mete preferite dai turisti stranieri.

La nota società di business intelligence, analisi di mercato e di informazioni sui consumatori, Euromonitor International, ha stilato la nuova classifica delle 100 città più attrattive del mondo.

Il rapporto viene stilato sulla base di diversi criteri. Viene analizzato l’andamento economico e aziendale e l’impatto che ha sulle prestazioni turistiche, esamina il ruolo della politica del turismo, le infrastrutture e, infine, tiene conto della salute, della sicurezza e della sostenibilità. Sulla base di questi dati, Euromonitor International, ogni anno, svela le 100 migliori città del mondo.

Secondo lo studio dell’ente, anche per il 2023, è Parigi a meritare la medaglia d’oro. Insomma, nessuna sorpresa, considerato che la capitale francese domina la “Top 100 City Destination Index” per il terzo anno consecutivo. Sul podio, al secondo posto, anche Dubai che, invece, guida la classifica delle città del Medio Oriente. In terza posizione c’è poi Madrid, capitale spagnola, premiata soprattutto per il suo sforzo di diventare sempre più sostenibile. Nella classifica delle 100 migliori città del mondo ce ne sono anche sei italiane: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Verona e Bologna. Ma andiamo a scoprire la top ten.

Le migliori città del mondo: la top ten

Secondo il ranking che confronta le più grandi città del mondo in base al loro appeal turistico, per il terzo anno consecutivo, Parigi si conferma la meta preferita dai turisti internazionali. Alle sue spalle, Dubai (al secondo posto) e Madrid che occupa il terzo gradino del podio.

Fuori dal podio al quarto posto Tokyo poi Amsterdam quinta. Per trovare la prima città italiana bisogna scorrere la classifica fino alla settima posizione, subito dopo Berlino (sesto posto), troviamo Roma. Chiudono la top ten New York all’ottavo posto, Barcellona nona e Londra che scende di ben quattro posizioni fino al decimo posto.

Come abbiamo anticipato, nella “Top 100 City Destination Index 2023” l’Italia figura con sei città. Oltre a Roma, c’è Milano che occupa la 13esima posizione, poi Firenze al 29esimo posto, Venezia alla posizione numero 37 e poi Verona e Bologna, rispettivamente 75° e 76°. L’Europa, dunque, resta l’indiscussa destinazione dei sogni, mentre, l’Italia va così così con sole due città nelle prime venti posizioni. Intanto guadagna terreno l’Asia con Tokyo al quarto posto, Singapore all’11esima posizione, Seul al 14esimo posto e, ancora, Osaka e Hong Kong rispettivamente al posto numero 16 e 17.