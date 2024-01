Quali segni inizieranno il 2024 col piede giusto: baciati dalla fortuna

Ad onor del vero i quattro segni fortunati ad inizio 2024 appartengono allo zodiaco cinese. Scopriamo quali sono e perché godranno di questo beneficio

L’inizio di un nuovo anno lascia sempre in dote delle previsioni zodiacali per i 12 mesi a seguire. Lasciando però da parte l’oroscopo tradizionale che conosciamo in Europa, in queste sede ci concentreremo su quello cinese che ha dei segni tutti suoi e che non sono distribuiti nel medesimo modo.

In particolare per quattro di questi il 2024 si aprirà alla grande con tanta fortuna in diversi ambiti. Non resta che scoprire quali potranno avere questo privilegio e soprattutto in quale specifico settore potranno avere molteplici successi.

Segni dello zodiaco cinese fortunati: ecco in quali ambiti

Partendo dal Topo il primo del ciclo zodiacale cinese, nel 2024 avrà l’opportunità di ampliare i propri orizzonti e sfruttare varie circostanze favorevoli in diversi ambiti della propria vita. In particolare per quanto concerne il lavoro potrebbe incontrare persone influenti che lo aiuterà a fare carriera con promozioni o vantaggiosi cambiamenti.

La Tigre dal canto suo vedrà la concretizzazione dei propri progetti e il riuscirà a raggiungere traguardi decisamente ambiziosi. Il 2024 è l’anno buono per intraprendere un’avventura imprenditoriale. Grazie ad una buona rete di contatti e soprattutto a dei fondi di investimento interessanti potrà dare vita alle proprie idee e spingere le proprie attività.

Il Cavallo è invece il segno della libertà e del dinamismo. Ha bisogno di muoversi e vivere esperienze intense e il 2024 casca proprio a pennello. I single incontreranno l’amore mentre le coppie potranno beneficiare di una rinnovata passione. Spazio anche alla famiglia con momenti di maggiore qualità da trascorrere con i propri cari.

A chiudere il cerchio troviamo il Cane che come nella realtà e leale e fedele. È percepito come un segno protettivo e attento verso chi lo circonda. Finalmente troveranno la pace e la sicurezza che stavano cercando da tempo. La loro vita familiare vivrà una fase di armonia mai avuta negli ultimi tempi. Un aspetto che avrà notevoli benefici sulla capacità di affrontare le sfide quotidiane.

Ma non è tutto. Anche la fortuna economica farà capolino dalle sue parti e ciò consentirà a questo segno di guardare al futuro con ottimismo e di poter realizzare dei progetti attesi da tempo. Gli investimenti immobiliari spiccheranno sugli altri, ma il tutto sempre con coscienza e meticolosità. In generale questi quattro segni zodiacali cinesi più degli altri potranno contare su un inizio di 2024 piuttosto roseo e che lascia davvero ben sperare per il prosieguo.