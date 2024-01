Dove si mangia meglio nel mondo? La classifica TasteAtlas premia l’Italia: chi c’è al primo posto

La nota guida online su viaggi e gastronomia, TasteAtlas ha aggiornato la classifica delle 100 regioni in cui si mangia meglio al mondo. La lista premia l’Italia e la Campania domina.

Come di consueto, TasteAtlas ha aggiornato la classifica delle 100 regioni in cui si mangia meglio al mondo. Secondo la nota guida online su viaggi e gastronomia, a dominare la lista “100 Best Food Regions in the World”, quest’anno è la Campania.

Già in passato, TasteAtlas aveva premiato l’Italia, riconoscendolo come il Paese in cui si mangia meglio al mondo, e questo si riflette anche sulla classifica delle regioni nel mondo. Anche il 2023, il portale che raccoglie le recensioni delle prelibatezze enogastronomiche da tutto il mondo, vede l’Italia sul podio.

A dominare la classifica di TasteAtlas è la Campania, ma non è tutto, perché nelle prime dieci posizioni, troviamo ben 7 regioni del nostro Bel Paese. Vediamo allora la top ten delle migliori Regioni del cibo nel Mondo, secondo la guida.

Le Regioni nel mondo dove si mangia meglio? Ecco la top ten di TasteAtlas

Dopo aver conquistato il primo posto del podio nella classifica delle migliori cucine del mondo, l’Italia domina anche la classifica delle Regioni dove si mangia meglio al mondo. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro, accalappiandosi voti altissimi con pizza, linguine allo scoglio, parmigiana alla napoletana, torta caprese e sugo alla genovese, la Campania. Tra le eccellenze del posto la mozzarella di Bufala campana, i bocconcini, il provolone del Monaco e il limone di Sorrento, oltre al limoncello e al vino Fiano.

Alle sue spalle, al secondo gradino del podio, spicca l’Emilia Romagna. Tra i piatti meglio votati, in questo caso, troviamo portate conosciute e apprezzate in tutto il mondo come le tagliatelle al ragù bolognese, la lasagne alla bolognese, il ragù alla bolognese e l’intramontabile piadina romagnola. Non da meno i prodotti tipici della zona come il parmiggiano Reggiano, il prosciutto di Parma, l’aceto balsamico di Modena, il Nocino, l’Amaro Montenegro e il Lambrusco di Sorbara.

Fuori dal podio, ma comunque nelle prime dieci posizioni della “100 Best Food Regions in the World”, altre 5 regioni italiane. Tra le migliori regioni del cibo nel mondo ci sono anche la Sicilia, il Lazio, la Toscana, la Lombardia e la Liguria. Esce di poco dalla top ten la Puglia che occupa il 12esimo posto della classifica, che si lascia alle spalle il Piemonte al 15esimo posto, poi troviamo il Veneto al 27esimo posto. Rientra in classifica anche la Sardegna che occupa il 48esimo posto.