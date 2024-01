Lo studio parla chiaro: se sei ipocondriaco rischi di lasciarci le penne prima degli altri

Un lavoro di ricerca svedese ha portato alla luce che i soggetti ipocondriaci rischiano di morire prima di coloro che non soffrono di questa problematica: ecco i motivi

L’ipocondria è una condizione con cui hanno a che fare diverse persone. Alla lunga può diventare decisamente controproducente visto che per ogni singolo problema, spesso di lieve entità, si pensa sempre al peggio. Si rischia di entrare in un tunnel di infinite preoccupazioni che ovviamente incide sulla qualità della vita.

Non è un mistero che questo tipo di atteggiamento faccia male e a confermarlo è un recente studio svedese del Karolinska Instituet pubblicato su Jama Psychiatry. Addirittura i ricercatori hanno scoperto che esiste una correlazione tra ipocondria e morte. In pratica i soggetti che vivono questa situazione hanno delle probabilità più alte di decedere cinque anni prima delle altre.

Perché gli ipocondriaci muoiono prima: i risultati dello studio

Per arrivare a queste conclusioni sono state monitorate 42.000 persone per un arco di tempo di 20 anni. Tra questi circa 1.000 erano ipocondriaci e dallo studio è emerso che il rischio di morte era di gran lunga più elevato rispetto alla popolazione generale con una percentuale a dir poco spaventosa dell’84%.

Le cause erano sia naturali che legate altre motivazioni con una maggioranza di problemi cardiovascolari e respiratori. Non è stato registrato nessun aumento della mortalità per cancro nonostante la paura di contrarre dei tumori era tra le più diffuse in queste persone. Almeno sotto questo punto di vista si possono dormire sonni tranquilli.

Passando invece alle altre cause di morte la prima che è stata accerta è il suicidio con un rapporto di quattro volte in più rispetto al resto dei partecipanti. Questo perché l’ipocondria è legata di frequente alle malattie psichiatriche e più si sentono respinti e incompresi più può aumentare l’ansia e la depressione che purtroppo può sfociare in gesti estremi.

Gli studiosi svedesi però hanno elaborato anche delle soluzioni per rendere più agevole la vita delle persone ipocondriache. In primis ognuno dovrebbe fare di più e cercare di comprendere il loro stato d’animo evitando di schernirli in ogni singola circostanza. Inoltre andrebbe migliorata l’individuazione, la diagnosi e l’assistenza psichiatrica.

Esistono infatti trattamenti psicologici per l’ipocondria che alla luce di quanto esposto potrebbero essere decisivi nel supportare coloro che non riescono ad uscire da questo limbo di preoccupazione. Insomma, per quanto sia evidente l’esagerazione sarebbe opportuno fare qualcosa per aiutarli anziché prendersi gioco di loro.