Agenti immobiliari, attento alle cose che i “furbetti” non ti dicono per convincerti a comprare o affittare casa

Gli agenti immobiliari sono una figura di riferimento per chi è alla ricerca di una casa da comprare o da affittare. Tuttavia, è bene sapere che alcuni “furbetti”, al fine di convincere i clienti, potrebbero omettere dei particolari importanti. Ecco i trucchetti a cui prestare attenzione prima di comprare o affittare un immobile.

L’agente immobiliare è la figura professionale che funge da mediatore tra chi vende o loca un immobile e chi desidera acquistarlo o affittarlo. In buona sostanza, cerca di trovare un accordo tra chi possiede il bene e chi intende usufruirne.

Sebbene, la maggior parte degli agenti immobiliari può vantare grandi competenze e una professionalità davvero ineccepibile nel proprio settore, può capitare di incappare in alcuni furbetti che, pur di convincere qualcuno a comprare o affittare una casa, sono disposti a fare di tutto, senza alcuno scrupolo.

A tal proposito è bene imparare a riconoscere alcuni trucchetti che vengono utilizzati da questi venditori disonesti, per evitare di cadere in trappola e ritrovarsi un immobile non adatto alle proprie esigenze.

Le cose che gli agenti immobiliari non ti dicono

Come abbiamo già detto, sebbene il settore immobiliare vanti eccellenti professionisti, può capitare di incappare in venditori disonesti, pronti a fare di tutto per convincere i malcapitati clienti che si ritroveranno a fare un pessimo affare. Per questo motivo, può essere utile imparare a riconoscere gli agenti immobiliari dei quali è meglio diffidare.

Innanzitutto, è meglio stare alla larga dalle agenzie immobiliari che non chiedono provvigioni, non è indice di serietà. Evita, inoltre, di cadere nel tranello dell’agente che cerca di conquistare la tua fiducia fingendo un coinvolgimento quasi personale sull’immobile che ti sta mostrando. Attenzione poi, a prezzi molto trattabili oppure ai tentavi di proposte veloci, nella maggior parte si tratta di vere e proprie bufale.

Per affittare o comprare una casa è preferibile affidarsi a professionisti esperti nel settore, che abbiano contratti in esclusiva e che siano specializzati in vendita o affitto di case. Se si occupano un po’ di tutto, è probabile che non facciano bene niente. Infine, il consiglio che sembrerà più banale, ma il primo modo per identificare un’agenzia immobiliare seria è assicurarsi che sia composta solo da soggetti abilitati, ovvero, provvisti di patentino che ne attesti la regolare iscrizione al REA (secondo le nuove norme introdotte dal D.LGS 59/2010).