Sangue di drago, la resina dalle proprietà magiche: i benefici per il corpo sono incredibili

In pochi avranno già sentito parlare del sangue di drago, eppure, secondo gli esperti vanta numerosi benefici e proprietà per la salute. Scopriamoli tutti.

Il Sangue di drago è una resina dal colore rosso scuro (che ricorda il sangue da qui il nome sangue di drago), che viene ricavata dalla corteccia di numerose e differenti piante che crescono in Amazzonia, come il Daemonorops, la Dracaena, il Croton, il Calamus e lo Pterocarpus.

Nota e utilizzata sin dai tempi antichi per diversi scopi, questa resina vanta incredibili proprietà curative. Dalle proprietà antibatteriche agli effetti anti invecchiamento, il sangue di drago offre svariati benefici per la salute.

Vediamo allora di entrare nello specifico e scoprire il raggio di applicazione che il sangue di drago può avere oggi. Nel prossimo paragrafo tutti i dettagli su questa resina “miracolosa”.

Sangue di drago: la resina “miracolosa”

Il sangue di drago è noto da secoli per le sue benefiche proprietà. Basti pensare che questa resina è stata usata come medicina da civiltà come Greci e Romani ed era parecchio diffusa nella medicina tradizionale cinese, araba, thailandese e africana. Ancora oggi, al sangue di drago vengono riconosciute numerose proprietà benefiche per la nostra salute. Per questo motivo, è facilmente reperibile sotto forma di integratori in polvere o capsule, estratti alcolici, tinture e unguenti topici.

Innanzitutto, è stata dimostrata la sua incredibile efficacia nel trattamento di condizioni infettive della pelle. Sono diversi gli studi condotti nel corso degli anni che ne hanno evidenziato le proprietà antibatteriche, antivirali e antimicotiche. Altri studi clinici, hanno rilevato, inoltre, come il sangue di drago acceleri la guarigione delle ferite, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie. Stando ai dati raccolti dai ricercatori, l’applicazione di questa resina sulle ferite ne migliora in modo significativo la guarigione, riducendo fortemente il processo infiammatorio. Dunque, risulta ideale nel trattamento di ferite, cicatrici, ustioni, eruzioni cutanee e psoriasi.

Secondo quanto emerso in uno studio del 2010, pubblicato su Nutrition Journal, il sangue di drago ha anche un alto contenuto di antiossidanti, per cui è molto efficace a rallentare i processi associati all’invecchiamento. Grazie alle sue proprietà anti – age, viene sempre più impiegato nella realizzazione di cosmetici ad hoc. Come sempre, è opportuno ricordare che sebbene si tratti di un rimedio totalmente naturale, è bene controllare con il proprio medico eventuali rischi e interazioni con altri farmaci.