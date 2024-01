Le frasi motivazionali da ripetere a se stessi quando fa capolino la tristezza | Fatelo subito

La tristezza purtroppo è un aspetto con cui ci si può ritrovare spesso a fare i conti. Per questo è bene farsi trovare preparati per cercare di esorcizzare questi momenti per niente positivi

I momenti di scoramento purtroppo fanno parte della vita. Anche se alle volte sembrano minare le nostre certezze e ci fanno cadere nello sconforto in qualche modo bisogna reagire. Certo, un conto è dirlo un conto è farlo per davvero, ma da qualche parte bisogna pur iniziare. La prima cosa da fare è analizzare i motivi per cui ci sentiamo particolarmente tristi.

Possono essere tra i più svariati, come una delusione d’amore, una battuta d’arresto professionale o un lutto in famiglia. Fatto sta che bisogna trovare la forza dentro di se per andare avanti e tornare a sorridere. Una volta interiorizzato il motivo del malessere per tirarci su può essere utile ripetersi alcune frasi motivazionali e soprattutto convincersi di esse.

Le frasi motivazionali da ripetersi nei momenti di sconforto

Partendo dalle basi uno dei motti che deve sempre accompagnarci è “ce la voglio fare”. Per concretizzare ciò bisogna scrollarsi di dosso la paura di non sentirsi all’altezza, che alla lunga mette davvero le persone nella condizione di non esserlo. Non è detto che le cose andranno nel verso giusto, ma almeno non si avrà il rammarico di non averci provato.

Di pari passo troviamo un’altra frase piuttosto celebre, ovvero “io posso farcela”. In questo caso è bene trovare le motivazioni dentro se stessi per trovare il coraggio per andare oltre le proprie paure. Bisogna entrare nell’ottica di idee di dover essere veramente protagonisti della propria vita e di doversi fare carico dei propri problemi. D’altronde non si può sempre sperare nell’aiuto del prossimo.

Subito dopo viene il “me lo merito”. Laddove si fanno sforzi e sacrifici per andare avanti e vivere in maniera onesta è giusto pensare di meritare il massimo. Si tratta anche di un modo per premiarsi rispetto all’impegno profuso quotidianamente nelle proprie attività lavorative e non.

Nei periodi di massima delusione, il “tutto passa” è la migliore delle medicine. Nel bene o nel male nella corso della vita è così. Nulla è destinato a durare per sempre, anche le fasi negative. Ripetersi di “essere delle belle persone” aiuta invece a rafforzare la propria autostima. Non si tratta di vantarsi e darsi aree, bensì di dare il giusto peso alla propria personalità e dare un calcio alle cattiverie gratuite che possono piovere in questo mondo.