Afte della bocca frequenti? Ecco gli integratori “miracolosi” per tenere alla larga il fastidio

Le afte alla bocca oltre ad essere molto fastidiose, possono essere sintomo di qualcosa che non va nell’organismo. Ecco perché può essere utile conoscere qualche rimedio per tenerle alla larga.

Sebbene, non ci sia ancora una spiegazione alla loro comparsa, le afte alla bocca sono davvero dolorose e possono creare complicanze anche nelle azioni più semplici, come mangiare e parlare.

Queste piccole ulcere che compaiono sulla mucosa della bocca, appaiono come un’apertura di forma ovale e colore bianco – giallastro circondata da un anello rosso e infiammato, e possono avere diverse cause. Ad esempio, possono comparire a causa di un’infezione batterica o virale, a causa di allergie alimentari, per effetto di deficit di vitamine B o di altri nutrienti come il ferro e lo zinco, per problemi ormonali, a causa dello stress o semplicemente per una predisposizione genetica. Ad ogni modo, ne soffre circa il 25% della popolazione mondiale.

Le afte alla bocca possono essere particolarmente estese e dolorose e non sempre basta andare dal dentista o migliorare le pratiche igieniche per stare meglio. Secondo gli esperti, esiste un rimedio quasi “miracoloso” per prevenirle e tenere a bada il problema. Vediamo allora di cosa si tratta.

Frequenti afte alla bocca: il rimedio per tenerle alla larga

L’aftosi ricorrente è una patologia che colpisce quasi il 25% della popolazione generale. Di norma, le prime manifestazioni esordiscono durante l’infanzia o l’adolescenza e si protrae negli anni prima di scomparire gradualmente. Come abbiamo visto, le afte alla bocca possono avere diversa origine, ma indipendentemente dalla causa scatenante, possono essere dolorose al punto tale da inficiare anche le azioni quotidiane più semplici, come mangiare e parlare.

Premesso che, nel caso in cui le afte si manifestino con frequenza, quindi, più di due o tre volte l’anno, è consigliabile parlarne con il proprio medico, secondo gli esperti, c’è un rimedio particolarmente efficace per tenerle alla larga. Nello specifico, oltre a seguire un’attenta alimentazione evitando cibi piccanti, eccessivamente duri o potenzialmente taglienti, è stato individuato che alcuni probiotici siano molto efficaci per combattere i batteri patogeni che causano afte. Ma non solo, perché sembra che i probiotici, tra le altre cose, possano contrastare la comparsa di carie, gengivite, paradontite e tanti altri disturbi del cavo orale.

In commercio, possono essere trovati sotto forma di integratori oppure gomme da masticare contenenti L. reuteri, un probiotico che in alcuni studi ha contribuito a migliorare la condizioni di pazienti affetti da paradontite.