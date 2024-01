Come capire se ami davvero qualcuno o è solo infatuazione: i segnali sono inequivocabili

Può capitare che una semplice infatuazione venga confusa con l’amore. In realtà, si tratta di sentimenti molto diversi. Ecco come distinguerli una volta per tutte.

A tutti, prima o poi, capita di prendersi una cotta, un’infatuazione, non sempre però, questo sentimento si trasforma in qualcosa di più grande e profondo come l’amore. Quando ci si trova di fronte qualcuno che ci attrae fortemente, non è sempre facile capire se il sentimento che ci lega al nostro lui o alla nostra lei può evolversi e trasformarsi in vero amore.

Nello specifico, quando alcune caratteristiche fisiche e comportamentali ci piacciono e ci fanno stare bene, comincia la fase dell’infatuazione, ovvero, quel momento in cui si avvertono le “farfalle nello stomaco”. Questa fase è caratterizzata dal desiderio costante di vedersi, conoscersi e scoprirsi, il momento in cui arde forte il fuoco della passione. Ed è proprio in questo momento che molti si ritrovano a pensare che si tratti di amore.

Tuttavia, per capire se si ama davvero una persona o se si tratta solo di un’infatuazione è necessario prestare ad alcuni segnali, sono inequivocabili.

I segnali per riconoscere un amore vero

Spesso, la fase dell’infatuazione dà luogo a sensazioni talmente forti da far perdere la lucidità tanto da confonderla con l’amore. Tuttavia, l’infatuazione è un sentimento momentaneo, destinato ad evolversi e non sempre diventa amore. Infatti, col passare del tempo, il sentimento matura e si comincia a scoprire l’altro in tutte le sue sfaccettature e a questo punto qualcosa cambia. La relazione può trasformarsi in amore oppure naufragare. Ma allora come capire se si tratta di vero amore o è solo un’infatuazione?

Secondo gli esperti, è importante fare attenzione ad alcuni segnali. Innanzitutto, è importante conoscere bene l’altra persona, i suoi pregi e i suoi difetti. Quando si è veramente innamorati, sebbene non è detto che debba piacere tutto del proprio partner, vengono accettati anche i suoi lati negativi, cercando magari di migliorare insieme. Si parla di amore, quando entrambe le parti sono disposte a conoscersi nel profondo e accettarsi, con lo scopo di trovare la stessa strada da percorrere. Dunque, l’amore si contraddistingue da una semplice infatuazione per alcuni aspetti che vengono messi in gioco, come l’accettazione, l’impegno reciproco, la condivisione, il sacrificio.

Qualora, non dovessi riconoscere questi segnali, la tua potrebbe trattarsi solo di una cotta. In caso contrario, preparati ad un rapporto che va ben oltre l’aspetto sessuale e il desiderio carnale, ma a una connessione profonda.