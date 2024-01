I tratti caratteriali particolari delle persone nate a gennaio: scopri se ti ci rivedi

Andiamo ad esplorare gli aspetti peculiari che rendono uniche le persone nate nel mese di gennaio. Tutte le loro qualità più speciali

Il mese di gennaio segna da sempre un nuovo inizio. Coloro che sono nati in questa fase sembrano averne beneficiato e per questo hanno delle caratteristiche che li rendono davvero unici, quasi speciali. Da un punto di vista zodiacale si può tranquillamente suddividere in due fasi: quella del Capricorno (dal 1 al 20 gennaio) e quella dell’Acquario che parte dal 21 gennaio.

Chiaramente tra questi due segni esistono delle differenze, ma a prescindere da ciò essendo entrambi in parte sono figli dello stesso mese. E quindi quella coltre di particolarità avvolge proprio tutti i nativi di gennaio. Cerchiamo di capire però quali sono i loro tratti distintivi e le principali differenze.

Nativi mese di gennaio: Capricorno vs Acquario, personalità a confronto

Le persone che fanno parte del segno del Capricorno possono annoverare nel loro bagaglio caratteriale una buona dose di disciplina che consente loro di essere laboriosi ed organizzati. Inoltre hanno una grande forza di volontà e fanno sempre degli sforzi importanti pur di raggiungere i propri obiettivi.

Dalla loro hanno anche un forte senso di responsabilità che li porta a rispettare gli impegni presi e a prendere spesso delle iniziative. Sanno quando possono correre dei rischi e cercano di ponderarli prima di agire. Insomma un profilo davvero particolare e soprattutto piuttosto apprezzabile.

Passando agli Acquario invece ha un spirito indipendente e preferiscono prendere le loro decisioni senza gravare sugli altri. Sono molto creativi e pieni di risorse. D’altronde amano sperimentare nuove idee e trovare delle soluzioni innovative ai problemi. La loro più grande dote è l’altruismo e si preoccupano in maniera sentita del benessere degli altri. Dare una mano alle persone care nei momenti di difficoltà fa parte del loro modo di essere.

Tuttavia esistono altre caratteristiche distintive legate ai soggetti che sono nati nel mese di gennaio e tra queste vanno annoverate l’ambizione, il senso dell’umorismo, l’empatia e la resistenza. Tutte qualità abbastanza differenti tra loro che messe insieme vanno a delineare un quadro di un certo spessore umano.

D’altronde in questo mese sono nati anche dei personaggi storici e celebri di grande rilevanza come ad esempio Martin Luther King Junior (15 gennaio 1929), Oprah Winfrey (29 gennaio 1954), Diane Keaton (5 gennaio 1946) ed Ellen DeGeneres (26 gennaio 1958). Dunque i figli di gennaio seppur venuti alla luce nel periodo di più freddo dell’anno (nell’emisfero boreale) sono dotati di un cuore caldo e ricco di bontà.