Alimentazione, quali sono i cibi che salvano il cuore e quelli da tenere alla larga: la dieta da seguire secondo gli esperti

L’alimentazione gioca un ruolo cruciale nella salute del nostro cuore, ecco perché non va sottovalutata. Vediamo allora, i consigli degli esperti sulla dieta da seguire per prevenire le malattie cardiovascolari.

Secondo gli esperti, alcuni cibi sono un vero e proprio toccasana per la salute del nostro cuore. Diversi studi hanno dimostrato come specifici alimenti contribuiscano efficacemente a diminuire la minaccia di coronaropatie e combattere il rischio di ictus.

Una sana alimentazione, associata a una regolare attività fisica e un corretto stile di vita, aiutano a prevenire diversi disturbi all’apparato cardiovascolare, dunque, a mantenere il nostro cuore in salute. Al contrario, avere cattive abitudini a tavola comporta un incremento del peso corporeo, un innalzamento dei valori di colesterolo e trigliceridi e della glicemia, un sovraccarico della funzionalità epatica e renale e un aumento della pressione arteriosa. Tutti fattori che favoriscono il rischio cardiovascolare.

Ecco perché è importantissimo prestare attenzione a tutto ciò che mangiamo e tenere alla larga alimenti considerati spazzatura.

La dieta che salva il cuore: gli alimenti utili e quelli da tenere alla larga

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella salute del nostro cuore, per questo è importantissimo stare attenti a tutto ciò che mangiamo e, come suggeriscono gli esperti, evitare i cosiddetti “cibi spazzatura”.

L’American Heart Association ha pubblicato sulla rivista Circulation un articolo in cui ha descritto le caratteristiche che dovrebbe avere una dieta per essere salutare per il cuore. Innanzitutto, è importantissimo bilanciare l’apporto calorico e alimentare con l’attività fisica, in modo da mantenere un peso sano. Gli esperti suggeriscono, poi, di consumare molta frutta e verdura e di preferire alimenti costituiti principalmente da cereali integrali e minimamente trasformati. Una dieta salutare per il cuore dovrebbe includere anche fonti salutari di proteine magre e/o ricche di fibre, come proteine vegetali (noci e legumi), pesce o frutti di mare, latticini a basso contenuto di grassi, tagli di carne magri. Inoltre, è meglio diminuire o abolire il sale e ridurre al minimo l’assunzione di bevande con zuccheri aggiunti e alcol.

Secondo i dietologi, per preservare la salute del nostro cuore è meglio tenere alla larga i cosiddetti “cibi spazzatura”. In particolare, sarebbe meglio evitare il consumo delle patatine fritte. Si tratta di un classico cibo lavorato che potrebbe mettere in serio pericolo la nostra salute. Mangiare anche solo un sacchetto di patatine ogni giorno, in un anno, aggiungerebbe quasi 4 tazze di sale al corpo, per cui, meglio farle sparire dalla nostra dieta!