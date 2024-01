Alimentazione e longevità, mangiare questo piatto ti allunga la vita: la rivelazione dei fratelli più anziani al mondo

E se ti dicessimo che c’è un piatto che ti allunga la vita, ci crederesti? Certo, non abbiamo il potere di prevedere il futuro, ma possiamo aiutarti a scoprire la deliziosa pietanza che, secondo i fratelli più anziani al mondo, aiuta a vivere fino a 100 anni.

Comunemente, si pensa che la parola dieta sia legata esclusivamente alla perdita di peso. In realtà, mangiare in modo sano e mantenere il proprio peso corporeo nella norma, contribuisce in modo efficace ad allungare la vita.

Secondo gli esperti, seguire una sana e corretta alimentazione regalerebbe svariati anni di vita. Notoriamente, la frutta secca, la frutta e la verdura e il pesce sono un vero e proprio toccasana per la salute di tutto l’organismo e una componente indispensabile per un’ideale dieta della longevità.

Ma a regalarci diversi anni di vita ci sarebbe anche una ricetta gustosissima che, addirittura, pare aiuti a vivere fino a 100 anni. A svelarlo i fratelli Melis, che proprio grazie a questo piatto sono i più anziani del mondo, secondo il comitato del Guinnes World Records 2012.

Il piatto che allunga la vita: la rivelazione dei fratelli Melis

Chi pensa che seguire una sana alimentazione significhi dover rinunciare ai piaceri del palato, si sbaglia di grosso! Infatti, c’è una ricetta gustosissima capace di accompagnarci addirittura verso il traguardo delle cento candeline.

A rivelarlo i fratelli Melis, i più anziani al mondo, secondo il comitato del Guinnes World Records 2012. I nove fratelli che nel 2012 vantavano 818 anni in tutto, hanno spiegato che il delizioso piatto, una ciotola di zuppa nutriente, li avrebbe aiutati a raggiungere una lunga vita. Il loro minestrone, noto come “minestrone sardo”, apprezzatissimo piatto tipico della Sardegna, può essere preparato con verdure di stagione e ha come ingredienti principali fagioli e fregula, un tipo di pasta locale a base di semola delle dimensioni di un ciottolo.

Rilasciando un’intervista al The Guardian, Claudia Mellis allora 99enne dichiarò: “Lavoriamo sempre e mangiamo minestrone, fagioli e patate”. Suo fratello minore Alfonso, che allora aveva 89 anni, concorde disse: “Mangiamo cibo genuino, il che significa tanto minestrone e poca carne e lavoriamo sempre […] Ogni momento libero che ho sono giù nella mia vigna o nell’orto dove coltivo fagioli, melanzane, peperoni e patate”. Insomma, la conferma che una sana e corretta alimentazione contribuisce efficacemente ad allungarci la vita!