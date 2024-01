Oroscopo, i segni più insopportabili dello Zodiaco: ecco chi è meglio tenere alla larga

Se è vero che non è possibile giudicare una persona in base al segno di nascita, è pur vero che a volte gli astri influenzano il nostro essere. Ecco quali sono i segni più insopportabili dello Zodiaco.

Secondo gli esperti di astrologia, il segno sotto cui siamo nati influenza in modo significativo la nostra personalità. Se da un lato c’è chi è per natura più simpatico, estroverso o generoso, dall’altro c’è chi ha una personalità più scontrosa, fino a diventare quasi “insopportabile”.

Chiaramente, che si creda o meno nell’astrologia, si tratta pur sempre di una disciplina soggettiva, per cui, sarebbe sciocco giudicare qualcuno in base al segno di nascita. Del resto, ogni individuo ha le proprie sfaccettature, i propri pregi e i propri difetti.

Tuttavia, in base ai segni zodiacali è possibile farsi un’idea di alcuni tratti caratteristici e se conosci qualcuno di davvero insopportabile, potrebbe essere colpa del suo segno. Ecco quali è meglio tenere alla larga.

I segni più insopportabili dello Zodiaco

Secondo gli astrologi, ogni segno ha delle caratteristiche ben precise, comprese qualità e difetti. Sebbene, a questo mondo nessuno sia perfetto, ci sono alcuni segni dello Zodiaco davvero insopportabili. C’è qualcuno, ad esempio, che pensa che i nativi dell’Ariete siano insopportabili. Noti per la loro energia, ma anche per la loro impulsività, le persone nate tra il 21 marzo e il 20 aprile, possono essere difficili da digerire, soprattutto, da chi ha un approccio più razionale alla vita. Tra i segni più insopportabili, forse con poca sorpresa, c’è il Leone. I nativi del Leone possono essere talmente egocentrici da risultare sfiancanti per chi preferisce di mantenere un “profilo più basso”!

Ci sono poi i Gemelli, svegli furbi, ma dalla doppia personalità. Le persone nate tra il 21 maggio e il 20 giugno, passano da un estremo all’altro con una velocità tale da far impazzire chiunque gli stia intorno. Infine, non poteva mancare tra i segni più insopportabili dello Zodiaco, lo Scorpione. I nativi dello Scorpione sono indiscutibilmente ombrosi e misteriosi. Se per alcuni queste caratteristiche sono quasi magnetiche, per altri possono essere fonte di frustrazione.

Ovviamente, sebbene alcune tendenze possano essere osservate attraverso i diversi segni, queste attribuzioni non devono essere prese alla lettera. Del resto, anche uno tra gli astrologi, noto volto della tv come Paolo Fox, porta avanti questa teoria e la ricorda spesso “Non credete all’oroscopo, ma verificate”.