Quali sono i segni zodiacali più sensibili in assoluto? Ecco chi secondo le stelle ha un’anima più pura

Tra i vari segni zodiacali alcuni spiccano sugli altri per quanto riguarda la sensibilità. Scopriamo quali sono andando ad analizzare le ragioni che li rendono così emotivi

Il bello dei segni zodiacali è che ognuno ha una sua particolarità personalità. Ciò non toglie che alcuni tratti possano essere comuni, d’altronde le stelle per dipingere un profilo hanno bisogno di mettere insieme più elementi. In questa sede andremo ad analizzare quali sono i segni più sensibili secondo gli astri.

Alcuni segni infatti sono di gran lunga più empatici ed emotivi e potrebbero percepire in maniera più profonda qualcosa che per gli altri potrebbe risultare addirittura ininfluente. Questo perché hanno un’anima più particolare e lontana da ogni logica comune. Per loro le stelle hanno realizzato un mondo completamente differente in cui si intrecciano l’irrazionalità e la convivialità.

Quali sono i segni zodiacali più sensibili in assoluto

I segni che si contraddistinguono sotto questo punto di vista sono sostanzialmente sei. Ad esempio i Gemelli sono molto aperti e propensi al dialogo e al confronto. Anche il Toro nonostante la sua sicurezza e la sua precisione ha bisogno di attenzioni visto che è anche piuttosto vulnerabile.

La Bilancia è il classico profilo che si dedica agli altri anche a scapito delle proprie esigenze e dei propri problemi. Una sensibilità più unica che rara da trovare al giorno d’oggi. I Pesci rispondono con la loro voglia di sognare cercano di distaccarsi dalla realtà per ricercare una dimensione più consona e più adatta ai propri tratti. Fondamentalmente è un modo per mettersi al riparo dalla cattiveria che ormai regna nel mondo.

Passando allo Scorpione, si tratta di un segno che vive di intense emozioni ma che al contempo nasconde le proprie fragilità. La palma di segno più sensibile in assoluto spetta però al Cancro. Anch’egli agisce alla stregua dello Scorpione per potersi autodifendere. Essendo molto altruista tende a non volere far sapere agli altri i propri problemi e le proprie paure.

Dunque un panorama piuttosto vasto dove ognuno dei segni zodiacali analizzati ha delle peculiarità importanti. Dunque se notate atteggiamenti di questo tipo da parte di parenti e persone care non preoccupatevi, è solo il loro modo di agire e di tutelare ciò a cui tengono. Spesso infatti chi ha una sensibilità diversa e particolare finisce per essere frainteso. Certo non è semplice comprenderli perché hanno un indole così buona che sembra quasi provenire da un’altra epoca.