Sedili reclinabili sugli aerei, l’addio è ormai ufficiale: i motivi che non ti aspetti

Già da qualche tempo su molti aerei non è più possibile reclinare il proprio seggiolino. Alcune delle motivazioni sono davvero difficili da immaginare

Coloro che viaggiano spesso in aereo magari lo hanno già notato, per altri sarà una sorpresa al prossimo viaggio. Fatto sta che da un po’ di tempo a questa parte non è più possibile reclinare il sedile dell’aereo. Diverse compagnie aree in giro per il mondo hanno già optato per questa soluzione, che è stata adottata per tutta una serie di motivi.

Alcuni sono davvero inimmaginabili mentre altri sono di gran lunga più chiari da captare. Andiamo a conoscerle le tre ragioni principali, così da capire perché si è arrivati a questo punto. D’altronde la perdita di questa importante comodità va ad incidere e non poco sulla qualità del viaggio.

Perché i sediolini degli aerei non sono più reclinabili: ecco i motivi

Partendo dalla più intuibile, troviamo le dispute tra passeggeri. Infatti non era raro imbattersi in una discussione con il passeggero seduto dietro che magari recriminava perché con il seggiolino reclinato al massimo gli si riduceva lo spazio per le gambe. Al contrario poteva succedere con quello seduto davanti che poteva recaci fastidio muovendo il sediolino.

Tutto ciò portava gli assistenti di volo a perdere tempo per cercare di sedare gli animi. D’ora in poi potranno lavorare con un pensiero in meno. Le altre due ragioni sono invece meno semplici da indovinare, ma hanno anch’esse un filo logico ben preciso.

Il meccanismo creato per alzare e abbassare gli schienali ha dei fili piuttosto complessi che ha dei costi ulteriori per le compagnie che devono farsi carico delle spese di riparazione in caso di guasto. Ma non è tutto. L’altra ragione difficile da scovare è legata al peso di questo marchingegno. D’altronde si va sempre più verso la costruzione con materiali meno pesanti rispetto al passato.

Pur essendo un oggetto piuttosto piccolo se si pensa che su un aereo ci sono circa centinaia di sedili allora è facile comprendere che abbia un impatto abbastanza considerevole. Avendo meno peso a bordo si possono portare sul velivolo altre cose che magari possono avere un’utilità maggiore durante il viaggio.

Chiaramente questo ragionamento è relativo più che altro alle compagnie che operano su tratte brevi. Per i voli internazionali eliminare un servizio del genere sarebbe un autogol clamoroso visto che spesso si viaggia di notte e i passeggeri sentono la necessità di doversi riposare un po’.