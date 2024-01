Oroscopo 2024, scopri se il tuo segno avrà Saturno contro: chi deve avere paura

Avere Saturno contro nel proprio segno solitamente non è incoraggiante, ma in realtà non è così male come spesso si crede. Ecco quali segni dovranno fare i conti con questa condizione nel 2024

Le previsioni dell’oroscopo per il 2024 sono già ben delineate e in tanti sono alla finestra in attesa di sapere se per il loro segno sarà un anno fortunato. Molto a quanto pare dipenderà dalla presenza di Saturno. Nel caso in cui sia “contro” le premesse non sono per niente positive visto che secondo gli appassionati di astrologia è il segnale di cattivi presagi.

Questo pianeta indica infatti il tempo che scorre inesorabile e con esso la nostra vita che si evolve. Per effetto di ciò ogni 7 anni circa ci ritroviamo a fare i conti con Saturno che ci impone di fare dei bilanci e di distaccarci da ciò che non fa più al nostro caso. Niente paura però. Anche con Saturno contro possono arrivare delle belle novità.

Tutti i segni che avranno Saturno contro nel 2024

Nel 2024 si troverà in diversi segni, prevalentemente nei Pesci. In questo caso però non sembra esserci troppa alchimia tra le caratteristiche di questo segno e del pianeta oggetto della questione. Saturno però chiederà agli amici pesciolini di essere più responsabili e di fare i conti con il tempo che passa. Una tematica che non è propriamente nelle corde di questo segno zodiacale.

Anche la Vergine dovrà fare i conti con Saturno e tutte le ristrettezze, le fatiche e le sensazioni di insoddisfazione che questo pianeta è in grado di portare alla luce. La seconda fase dell’anno sarà ancora più dura sotto questo punto di vista. Infatti ci si metterà anche Giove. La tempra di questo segno però farà la differenza. Saturno pretende sempre delle risposte e la Vergine è sempre pronta a darle non tirandosi mai indietro.

Per il Leone invece l’influenza di Saturno non sembra essere così malaugurante. D’altronde ha giù Urano e Giove da affrontare. Meglio non aumentare ulteriormente il carico. Per il Cancro Saturno sarà completamente a favore. Per questo chi è nato sotto questo segno farebbe bene a goderselo sfruttando la determinazione che è in grado di dare per mettere in pratica i propri progetti futuri. Situazione opposta per i Gemelli che già dal 2023 hanno Saturno contro e dovranno sopportarlo anche nel 2024. Da maggio però con Giove a favore almeno riusciranno ad alleviare le sue ristrettezze.