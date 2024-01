Se hai questo libro in casa sei ricco e non lo sai: può valere cifre astronomiche

Se ti ritrovi questo particolare libro tra gli scaffali di casa puoi potenzialmente guadagnare cifre importanti. Ma qual è questa gemma preziosa? Scopriamolo insieme

I libri rappresentano un patrimonio prezioso da custodire gelosamente. Averne sempre qualcuno a portata di mano in casa propria è praticamente consuetudinario, ma non sempre si è consapevoli del valore che hanno. Purtroppo alle volte vengono messi lì in bella vista solo per dare un fascino aulico al proprio soggiorno.

Ancora peggio quando vengono riposti negli scatoloni in soffitta o in cantina. In questo modo rischiano seriamente di logorarsi e di ammuffirsi con il passare del tempo perdendo così il loro fascino estetico. Prima di lasciarsi andare ad operazioni di questo tipo sarebbe però opportuno capire la valutazione che ogni singolo libro può avere.

Il libro della “svolta”: di quale si tratta e quale cifra consente di guadagnare

Se proprio non si desidera tenerli in giro per casa tanto vale rivenderli. Non tutti contemplano questa ipotesi che in alcune circostanze può davvero essere remunerativa. Di fatto senza fare nulla si possono incassare cifre di un certo spessore e al contempo si libera spazio nella propria abitazione.

L’aspetto più importante è che siano tenuti in un buono stato. Un po’ come succede per le monetine, più sono tenuti bene più ci saranno collezionisti disposti a fare carte false pur di averli. Chiaramente è quasi impossibile che un libro non abbia pieghe a meno che non sia stato comprato e messo direttamente in libreria.

Ma qual è il pezzo pregiato in grado di far guadagnare ingenti somme di denaro ai fortunati che ancora lo possiedono? Si tratta di un celebre scritto del 1997, quindi non è così raro e probabilmente molti ragazzi che oggi hanno tra i 30 e i 35 anni possono vantarlo nella loro collezione.

Non ci crederete mai, ma l’oggetto del desiderio di tante persone appassionate di libri è “Harry Potter e La Pietra Filosofale”, ovvero il primo della lunga saga che negli anni ha avuto un successo planetario. Le copie in circolazione pubblicate quell’anno dall’editore Bloomsbury sono appena 500 di cui solo 300 sono uscite effettivamente nelle librerie.

Per capire se abbiamo tra le mani “la pietra filosofale” basta andare a pagina 53 e notare se c’è viene ripetuta due volte (a causa di un errore) della parola wand che significa bacchetta. Il grossolano refuso venne poi corretto nell’edizione successiva. A prescindere da ciò secondo Abebooks uno di questi prezzi può fruttare tra le 4mila e le 7mila sterline.