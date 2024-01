Si può comprare casa senza soldi (o quasi)? La risposta ti lascerà a bocca aperta: in pochi lo sanno

Anche se in pochi lo sanno, esistono diversi modi per acquistare casa senza soldi. Di seguito tutte le soluzioni possibili.

Avere una casa di proprietà è il sogno di tutti, o quasi. Tuttavia, acquistare un immobile può essere un’operazione piuttosto dispendiosa e non sempre si ha a disposizione la liquidità necessaria per andare fino in fondo.

Considerato che la maggioranza delle banche finanzia un importo di mutuo non superiore all’80% del prezzo dell’immobile, di norma, è necessario avere da parte un bel gruzzoletto per acquistare una nuova casa. Per fare un esempio pratico, ipotizzando l’acquisto di un immobile dal valore di 200 mila euro, bisognerà avere a disposizione 40 mila euro da versare come anticipo, ai quali vanno aggiunte le diverse spese relative alla compravendita e gli eventuali costi per l’arredamento e / o piccoli lavori di ristrutturazione.

Ma allora come si può comprare casa senza soldi? Ebbene, anche se in pochi lo sanno, esistono diverse soluzioni, assolutamente legali, che consentono di acquistare un immobile senza liquidità.

Come comprare casa senza soldi

Comprare casa è un sogno che accomuna tante persone, il problema, però, è quasi sempre lo stesso: i soldi! Ma allora come fare? E’ possibile comprare casa senza liquidità? La risposta è sì ed esistono diverse soluzioni per farlo, non una soltanto!

Il primo modo per acquistare casa senza soldi è il mutuo 100%, cioè, accedere ad un finanziamento il cui importo copre il 100% del valore dell’immobile. Il procedimento per richiederlo è esattamente lo stesso degli altri mutui, sarà poi la banca a valutare la domanda e determinarne l’esito. Va specificato, però, che il tasso di interesse applicato a questo tipo di mutuo è quasi sempre più alto rispetto al solito. In più, l’istituto di credito potrebbe chiedere maggiori garanzie. Un’altra formula di mutuo che, consente un investimento iniziale minimo, è il mutuo 95%. Per richiederlo il procedimento è sempre lo stesso e, come per il mutuo al 100%, i tassi di interesse applicati possono essere notevolmente più alti rispetto al mutuo tradizionale.

Uno strumento piuttosto utilizzato di recente per comprare una casa senza soldi è l’affitto a riscatto. In questo caso, si diventa proprietari dopo un certo periodo di tempo e non subito come con il mutuo. L’inquilino paga un canone di affitto mensile che include anche una quota di riscatto e solo a fine locazione può decidere di acquistare l’immobile, pagando il prezzo di riscatto concordato precedentemente, oppure disdire, ma perdere la quota versata in aggiunta al canone di locazione mensile. Infine, è possibile diventare proprietario di una casa tramite il leasing immobiliare. Si tratta di una vera e propria forma di finanziamento che consente l’utilizzo della casa, pagando un canone periodico. A scadenza è possibile scegliere se riscattare l’immobile oppure restituirlo al proprietario.