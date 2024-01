Non aprire questa e-mail | Le ultime cyber-truffe non hanno mai fatto così paura

Aumento delle minacce online: una società avverte gli utenti sulle truffe via email. Se hai ricevuto questa mail fai attenzione!

Negli ultimi tempi, il mondo digitale è stato invaso da una stagione di attacchi informatici. I cybercriminali cercano insistentemente di costruire trappole per gli utenti attraverso le caselle di posta elettronica.

Un avvertimento importante, originariamente rivolto ai britannici ma valido per utenti di tutto il mondo, mette in evidenza la necessità di estrema cautela per proteggersi da possibili minacce online.

La società di sicurezza software McAfee ha recentemente rivelato un aumento significativo del 30% delle minacce online, e gli esperti di cybersecurity hanno dimostrato come i criminali informatici stiano cercando di ingannare il pubblico attraverso l’ingannevole semplicità di un clic su un link.

L’implementazione di tecnologie innovative, la pressione emotiva e l’utilizzo di formule già conosciute rende queste e-mail false un pericolo reale: come sono composte?

E-mail realistiche e ingannevoli? Tutta colpa delle AI

L’attività incessante degli hacker coinvolge tutti gli utenti della rete, indipendentemente dalla loro collocazione geografica e persino durante le festività. Le caselle di posta elettronica di servizi ampiamente utilizzati come Gmail ed Outlook sono diventate bersaglio di attacchi che coinvolgono milioni di utenti in tutto il mondo.

McAfee ha condotto un’analisi intervistando gli utenti nel Regno Unito, rivelando che la metà di essi ritiene che le email truffa siano diventate più credibili grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Le comunicazioni ingannevoli sono ora scritte in modo più sofisticato, incrementando la difficoltà dell’utente nell’individuarle e distinguerle dalle normali mail. Le truffe più comuni coinvolgono false offerte online attraverso messaggi di consegna, convincendo le persone a pagare per prodotti che non verranno mai recapitati.

Notifica per pacco non consegnato, ma in realtà è una truffa

Un esempio di truffa molto diffuso coinvolge falsi messaggi di consegna, in cui gli hacker si fingono servizi di consegna noti (in Italia le società più colpite sono BRT e UPS) annunciando il blocco di un pacco o un tentativo di consegna fallito. All’interno di questi messaggi è spesso presente un link apparentemente innocuo che, se cliccato, può installare malware sui dispositivi delle vittime, consentendo agli hacker di accedere liberamente ai dati privati.

Per proteggersi da tali minacce, gli utenti sono invitati a prestare attenzione a comunicazioni che inducono un senso di urgenza o sfruttano uno stato emotivo. In caso di dubbi sulla legittimità di un messaggio, è consigliabile non procedere e consultare i canali ufficiali per segnalare l’email sospetta e il suo contenuto. La consapevolezza e la cautela sono fondamentali nell’era digitale in cui viviamo. Le minacce online sono in costante evoluzione, e solo con un approccio attento e informazioni adeguate possiamo proteggere i nostri dati personali dall’inganno dei cybercriminali.