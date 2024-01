Qual è il piatto numero uno dei principali paesi del mondo: la sorprendente classifica ribalta tutto

La graduatoria è stata realizzata da una compagnia assicurativa di viaggio sulla base di migliaia di video di prelibatezze da tutto il mondo apparsi su TikTok

Vi siete mai chiesti quali fosse il piatto principale in ogni nazione del mondo? Probabilmente un po’ ci si arriva per intuito, ma al giorno d’oggi per scoprire i principali trend bisogna rifarsi ai social network, che sono dei veri e propri rivelatori in tal senso. Ed è proprio quello che ha fatto la compagnia di assicurazioni di viaggio InsureandoGo che sull’analisi di migliaia di video pubblicati su TikTok ha decretato quali sono i principali piatti da provare in ogni paese del mondo.

In pratica sono state conteggiate le visualizzazioni associate a ciascun hashtag e in base a ciò è stata stilata la classica. Il dato più sorprendente è che per quanto concerne l’Italia al primo posto non ci sono la pasta o la pizza che ci hanno resi celebri nel mondo, bensì un prodotto che seppur sia molto importante per la nostra tradizione non è così intuibile di primo impatto.

La pietanza numero uno in Italia: la prodotto che non ti aspetti

Prima di scoprire di quale si tratta, andiamo a vedere cosa propongono le altre tradizioni culinarie. Ad esempio, in vetta alla classifica generale con 16,5 miliardi di visualizzazioni c’è il Ramen giapponese e a seguire con 10,2 miliardi di visualizzazioni troviamo l’Hot dog statunitense. Chiude il podio quello che è ormai un altro classico a livello mondiale come i due sopracitati, ovvero il Churrasco. Per chi non la conoscesse è una grigliata di carne mista di provenienza brasiliana.

Nei primi dieci posti troviamo anche l’Asado argentino con 4,3 miliardi di visualizzazioni, i Chicarron e Tamales messicani. Molto apprezzati anche il Coddle dell’Irlanda (stufato di patate e salsiccia) e le lumache in Francia. L’icona culinaria del Regno Unito spetta invece ai Fish and Chips.

Per quanto concerne l’Italia ad aggiudicarsi il primo posto è un dolce. Decisamente strano se si pensa all’abbondanza di cibi salati che il Bel Paese è in grado di proporre da Nord a Sud. Per la cronaca si tratta del Panettone natalizio che incredibilmente sovrasta tutti gli altri alimenti piatti e pietanze made in Italy. In generale in base ai dati emersi dallo studio condotto da InsuerandoGo tra tutti i paesi analizzati soltanto 38 vantano al primo posto un dolce. Per tutti gli altri domina in maniera incontrastata il salato.