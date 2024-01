Disturbi d’ansia, cosa sono e cosa fare ogni giorno per sbarazzarsene

I disturbi d’ansia possono causare un profondo malessere e influenzare negativamente tutti gli aspetti della vita quotidiana. Fortunatamente, dall’ansia si può guarire. Vediamo allora, cosa fare ogni giorno per sbarazzarsene.

L’ansia è l’emozione provata di fronte a una sensazione di minaccia reale o figurata. Chi ne soffre la descrive come una sensazione di tensione psicofisica, di preoccupazione e di inquietudine che può sconfinare nella paura e influenzare negativamente tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Generalmente tutti gli individui possono provare una sensazione di ansia che, se adeguatamente moderata, resta una sensazione transitoria e con effetto positivo. Pensiamo a uno studente che deve sostenere un esame universitario, la sua quota d’ansia gli permetterà di restare concentrato sul compito, dunque, è un’emozione utile per la sua prestazione. Al contrario, quando insorge senza una reale giustificazione è all’origine di reazioni eccessive caratterizzanti l’ansia patologica o negativa.

Al giorno d’oggi, si contano sempre più persone che soffrono di questo disturbo. Secondo le statistiche, in totale sono ben 270 milioni le persone che ne soffrono, in particolar modo le donne. Fortunatamente, l’ansia può essere trattata. Vediamo allora cosa fare.

Come sbarazzarsi dei disturbi d’ansia

In circostanze particolari, come ad esempio quando si sta prendendo una decisione importante o poco prima di un esame o un colloquio di lavoro, può essere normale sentirsi ansiosi. Del resto, come spiegano gli esperti, l’ansia fa parte del nostro DNA; è un’emozione totalmente umana. Tuttavia, provare preoccupazione o paura in modo eccessivo e frequente e senza una reale giustificazione può condizionare la vita. Ma allora, come sbarazzarsene?

Per superare l’ansia è, anzitutto, necessario seguire uno stile di vita sano e adottare delle buone abitudini che contribuiscono ad ammorbidire l’approccio ai piccoli o grandi ostacoli quotidiani. Dunque, curare la qualità del riposo notturno, preferire pasti sani, leggeri e regolari, praticare una regolare attività fisica il più possibile all’aperto, curare la vita sociale, limitare il consumo di bevande stimolanti e imparare e sfruttare quando necessario delle tecniche di rilassamento.

Qualora, però, l’ansia non sia circoscritta a momenti di tensione comuni per tutti, ma si manifesta in situazioni che la maggior parte delle persone affronta con tranquillità e influenza le scelte di vita, è consigliato rivolgersi a un terapeuta specializzato in questo disturbo. In questo modo, sarà possibile comprendere le cause che hanno generato la situazione di allarme e lavorarci per tenerla alla larga.