Insonnia, l’infallibile rimedio fai da te: basta fare questo per dormire come un ghiro

L’insonnia è una delle più comuni e fastidiose patologie del sonno. Fortunatamente, esistono diversi modi per sconfiggerla. Ecco un semplice trucchetto per liberarsene.

L’insonnia è tra le patologie del sonno più diffuse. Colpisce persone di tutte le età e si manifesta con la difficoltà nel prendere sonno. Secondo recenti stime, quasi un terzo della popolazione mondiale ha sofferto, soffre o sperimenta episodi di insonnia.

Avere difficoltà a prendere sonno o non avere continuità nel sonno, sono problemi da non sottovalutare affatto, perché possono comportare seri rischi per la salute. Come molti sanno, dormire è importantissimo per il benessere di mente e corpo. Al contrario, dormire male o non dormire affatto, non solo compromette un sereno svolgimento delle attività quotidiane, ma può provocare gravi danni alla salute. Può causare problemi di natura neurodegenerativa e spesso può portare a forme di depressione anche gravi.

Per questo motivo, potrebbe essere utile imparare qualche trucchetto per giocare d’anticipo, in modo da prevenire e contrastare sul nascere problematiche di insonnia. I rimedi naturali sono diversi, ma c’è un trucchetto davvero semplicissimo che può aiutare a liberarsi da questo disturbo e dormire come un ghiro.

Insonnia: il rimedio per dirle addio

Certamente, l’insonnia è un disturbo non facile da contrastare. Tuttavia, esistono diversi rimedi per sbarazzarsene. Ad esempio, chi soffre di questo disturbo dovrebbe iniziare a rilassare le serate, prediligendo cene leggere, bevendo una tisana calda un paio d’ore prima di coricarsi e leggendo un buon libro. Ci sono, poi, anche dei piccoli accorgimenti utili a favorire il sonno. Dormire in un ambiente buio e salubre con temperature non troppo elevate.

Oltre a questo, esiste un trucchetto molto semplice ma altrettanto efficace per dire addio a notti insonni. Stando ai dati rilevati dall’American of Reflexology, chi si è sottoposto a questo stratagemma ha avuto velocemente incredibili benefici sulla qualità e sulla quantità del proprio sonno. Stiamo parlando della cosiddetta riflessologia della mano. Con questa tecnica, che prevede una leggera pressione al centro del pollice, molti hanno risolto in modo definitivo e duraturo il problema dell’insonnia. In questo modo, infatti, viene massaggiato il riflesso della ghiandola pituitaria che produce la melatonina, l’ormone “del sonno”.

Insomma, se ti capita spesso di passare le notti a guardare il soffitto, potresti provare a toccare questo punto del corpo per almeno 30 secondi per un paio di volte al giorno.