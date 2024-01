Colazione, cosa mangiare al mattino per tenere alla larga gli attacchi di fame

La colazione è il pasto più importante della giornata, ma cosa mangiare per sentirsi sazi e tenere alla larga gli attacchi di fame?

Tutti sanno che la prima colazione è il pasto più importante della giornata e, come tale non andrebbe mai saltato. Numerosi studi, hanno dimostrato il ruolo cruciale che questo pasto ha sul benessere del nostro organismo.

Fare una sana colazione al risveglio contribuisce a fornirci le energie necessarie per affrontare le attività e gli impegni della giornata. Ma non è tutto, perché una buona prima colazione aiuta a diminuire il rischio di incappare in malattie cardiovascolari e obesità. Questo perché, mangiando in modo corretto al mattino si evita di avere attacchi di fame improvvisi che possono spingere ad assumere cibi calorici, che contengono alte percentuali di grassi, dunque, dannosi per l’apparato cardiovascolare. Inoltre, mangiare al mattino stimola e accelera il metabolismo e aiuta a bruciare le calorie, al contrario, saltare questo pasto rallenta in modo significativo il dimagrimento.

Per questa ragione, la prima colazione deve essere completa e saziante. Vediamo allora, cosa prediligere per una corretta colazione.

Colazione: cosa mangiare per non avere fame

Come abbiamo visto, al mattino è importante fare una corretta colazione che sia sostanziosa e nutriente. Per questo motivo è importante scegliere i giusti alimenti che riforniscano l’organismo di tutti i nutrienti essenziali come proteine, grassi e carboidrati che aiutano a far funzionare al meglio i suoi processi.

Per iniziare la giornata con il piede giusto e tenere a freno l’appetito, sulla tavola non dovrebbe mai mancare la frutta secca. Noci, mandorle, pistacchi sono eccellenti fonti di lipidi di ottima qualità che, oltre ad assicurare energia, donano una sensazione di pienezza duratura. In più, contengono fibre che frenano l’assorbimento di grassi e zuccheri. Come per ogni cosa, però, è bene prestare attenzione alle quantità. Il consiglio è di non superare le 5 mandorle. Un’altra buona abitudine per una colazione sana è prediligere i cereali integrali, ricchi di fibre sazianti che contribuiscono a rallentare lo svuotamento gastrico e l’assorbimento degli zuccheri. Inibisce la voglia di sgranocchiare a metà mattinata anche il pane tostato, preferibilmente integrale, magari con una spalmata di crema di avocado che dona una serie di nutrienti super sazianti come gli acidi grassi polinsaturi e gli aminoacidi essenziali, tra cui il triptofano.

Chi ama il salato, può optare invece per le uova. Sode o strapazzate, offrono un eccellente apporto di nutrienti, proprio come il pollo o il tacchino. Infine, per una colazione sana e saziante sono consigliati frutta e verdura, preferibilmente di stagione, ottimi da mangiare anche frullati.