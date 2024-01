Carenza di vitamina B12, quali sono i sintomi e come rimediare

Per funzionare al meglio il nostro organismo ha bisogno di tantissimi micro e macro nutrienti e la vitamina B12 non fa eccezione. Vediamo allora, cosa comporta una carenza di vitamina B12 e come rimediare.

Il nostro organismo ha bisogno di numerosi micro e macro nutrienti per funzionare al meglio. Dalla vitamina D al ferro, dal fosforo al magnesio, fino alla vitamina B12, nota anche come cobalamina, che non fa eccezione. La vitamina B12, infatti, ricopre un ruolo cruciale in diversi processi del nostro organismo, inclusa la formazione dei globuli rossi, la sintesi del DNA e il mantenimento del sistema nervoso.

Tuttavia, di recente si è registrata una preoccupante carenza di vitamina B12, un problema che può avere conseguenze molto gravi sulla salute. Sono numerosi i disturbi, più o meno gravi, che soffre chi ha carenza di vitamina B12. I sintomi vanno dalla stanchezza persistente a problemi di salute anche più gravi come anemia perniciosa e danni al sistema nervoso. Per questa ragione, è fondamentale garantire al proprio corpo un adeguato apporto di vitamina B12, con la dieta e, in alcuni casi, attraverso integratori specifici.

Vediamo allora, come rimediare alla carenza di vitamina B12.

Carenza vitamina B12: come rimediare

Il fabbisogno giornaliero di vitamina B12 è di 2 – 2,4 mcg. Nello specifico, secondo l’Istituto Nazionale della Salute Statunitense (NIH), per gli adolescenti dai 14 anni in su e per gli adulti sono necessari 2,4 micro – grammi di vitamina B12 al giorno. Sale a 2,6 micro – grammi al giorno il fabbisogno per le donne incinte e a 2,8 per quelle che allattano.

Tuttavia, come abbiamo visto in precedenza, negli ultimi anni è stata registrata una preoccupante carenza di vitamina B12. Si tratta di un problema piuttosto diffuso e che può comportare danni anche seri alla salute. Le cause della carenza di questa vitamina così importante possono essere diverse, dalla dieta carente, al malfunzionamento dello stomaco, dal malassorbimento intestinale all’avanzare dell’età. Indipendentemente dalla ragione, soffrire di una carenza di vitamina B12 è potenzialmente dannoso per l’organismo. Per questo motivo, è di fondamentale importanza intervenire prima possibile.

La carenza di vitamina B12 può essere curata. Innanzitutto, si può ovviare a questa mancanza attraverso gli alimenti. Includendo nella propria dieta gli ingredienti giusti, in particolar modo, alimenti di origine animale come uova, latte, carne e pesce. Ecco perché ad essere maggiormente esposti al rischio di carenza da vitamina B12 sono i vegani che, però, hanno la possibilità di integrare la vitamina con specifici integratori alimentari o alimenti ricchi di vitamina B12, per esempio dei succhi.