Revenge bedtime procrastination, ecco perché dovresti evitare di andare a letto sempre più tardi

Riposare bene è fondamentale per la nostra salute, eppure, molti tendono a procrastinare il momento della buonanotte. Ecco perché è meglio evitare la Revenge bedtime procrastination.

I ritmi quotidiani sono diventati sempre più frenetici, il lavoro e gli impegni occupano sempre più spazio nella nostra vita e ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare a sé stessi e ai propri hobby è diventato piuttosto difficile.

Ecco perché sempre più persone praticano la revenge bedtime procrastination, ovvero, procrastinare il momento di andare a dormire per riappropriarsi di un momento solo per sé a dispetto di tutto e tutti.

Andare a letto sempre più tardi per riappropriarsi dei propri spazi, praticare il proprio hobby del cuore, leggere un buon libro o semplicemente per scrollare sullo smartphone, è un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d’olio. Questo, però, a scapito del riposo e, dunque della salute del nostro organismo. In altre parole, se è vero che ritardando il momento del riposo si cerca una pausa mentale dalle incombenze della giornata, è altrettanto vero che questa pratica può essere pericolosa per la salute, dunque, andrebbe evitata.

Revenge bedtime procrastination: perché è meglio evitarla

La Revenge bedtime procrastination è un fenomeno sempre più diffuso e consiste nella procrastinazione del momento di andare a dormire per dedicare del tempo a hobby e interessi personali, che per la mancanza di sufficiente tempo libero durante le ore diurne non è possibile praticare.

Tuttavia, considerato che è la diretta causa della deprivazione del sonno, alla lunga questa pratica può comportare danni anche seri alla salute. Il primo effetto del Revenge bedtime procrastination è la stanchezza e, quindi, la difficoltà di affrontare gli impegni e le attività della giornata seguente. E’ possibile avere sbalzi d’umore, per cui, anche le relazioni interpersonali possono essere difficili da gestire. Ma non è tutto! Infatti, alla lunga, la mancanza di sonno può comportare un serio indebolimento del sistema immunitario, aumentando il rischio di incappare in patologie cardiovascolari e ipertensione. Insomma, ne va della salute dell’intero organismo. Ma allora come porre fine al revenge bedtime procrastination?

Sono diversi i trucchi ed i suggerimenti utili ad interrompere questa cattiva abitudine e sbarazzarsi del problema della procrastinazione del momento della buonanotte. Per combattere la procrastinazione del sonno è meglio stabilire una routine del sonno, quindi, andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora del giorno. Per favorire il risposo è meglio creare un ambiente confortevole, quindi, un stanza buia, silenziosa e fresca. Meglio evitare, poi, l’assunzione di bevande stimolanti nelle ore serali come caffè e alcol. Infine, può essere una buona abitudine praticare una regolare attività fisica e imparare qualche tecnica di rilassamento come la meditazione, il respiro profondo e lo yoga che possono contribuire a rilassare la mente e preparare il corpo al sonno.