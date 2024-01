Alimentazione e salute, quest’ortaggio non deve mancare mai sulla tua tavola se vuoi tenere alla larga il colesterolo e l’invecchiamento

Le verdure, si sa, sono un toccasana per la nostra salute, ma c’è un ortaggio in particolare che non dovrebbe mai mancare sulla tavola di chi vuole tenere alla larga il colesterolo e l’invecchiamento.

Avere una sana alimentazione è fondamentale per stare in salute e per dire addio ai chili di troppo, magari messi su dopo gli eccessi culinari delle festività. Dopo le abbuffate natalizie, dunque, è preferibile mangiare frutta e verdura che contribuiscano a depurare il nostro organismo.

In particolare, tra le tante verdure di stagione, c’è un ortaggio capace di apportare numerosi benefici alla nostra salute. Ricco di proprietà nutrizionali e davvero gustoso, questo alimento, dovrebbe essere sempre presente nel nostro menù.

Sei curioso di sapere di cosa si tratta? Continua a leggere.

L’ortaggio che non deve mai mancare in tavola

Sebbene, tutte le verdure siano un vero e proprio toccasana per la nostra salute, ce n’è uno che spicca per l’incredibile numero di proprietà nutrizionali che contiene e per i benefici che è in grado di apportare al nostro organismo. Si tratta del Cynara cardunculus, meglio conosciuto come cardo o carciofo selvatico.

Come abbiamo accennato, questo ortaggio è ricco di proprietà benefiche e ha poche calorie, solo 17 ogni 100 grammi. Il cardo, come pure gli altri della stessa famiglia, grazie al suo alto contenuto di fibre, di minerali come potassio, sodio, calcio, ferro, rame e fosforo, vitamine del gruppo B e vitamina C, è un valido alleato per la depurazione del fegato. Ma non solo, perché, il carciofo selvatico contribuisce anche a favorire la digestione, proteggendo l’intestino e regolando l’evacuazione. In più, mantiene stabile la glicemia e, soprattutto, favorisce l’abbassamento del colesterolo. Oltre a salvaguardare la salute del cuore, il cardo aiuta anche la salute dei reni, contribuendo a ridurre azotemia e uricemia. Questo ortaggio è efficace anche a tutelare la salute delle ossa ed essendo ricco di antiossidanti, aiuta a tenere alla larga l’invecchiamento delle cellule.

Insomma, un alimento quasi “miracoloso” per la salute oltre che davvero delizioso. Tuttavia, è meglio consultare un medico prima di mangiare i cardi nel caso si soffra di patologie gastrointestinali. In questo caso, infatti, potrebbero esserci degli effetti collaterali.