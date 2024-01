Vecchie Lire, se hai una di queste sei ricco: alcune valgono migliaia di euro

Ci sono alcuni esemplari delle vecchie Lire davvero molto ricercati dai collezionisti e gli appassionati di numismatica. Ecco quali possono valere diverse migliaia di euro.

Sono passati, ormai, diversi anni da quando la cara vecchia Lira è andata in pensione lasciando spazio all’attuale moneta unitaria, l’euro. A partire dal primo gennaio del 2002, infatti, e definitivamente calato il sipario sul vecchio conio, che ha segnato profondamente la storia del nostro Paese, e nei portafogli degli italiani sono apparsi i nuovi tagli in euro.

C’è chi, comunque, vuoi per nostalgia o per dimenticanza, ha avuto l’accortezza di conservare alcuni esemplari delle vecchie Lire, custodendo magari inconsapevolmente, un vero e proprio patrimonio. Ebbene sì, perché attualmente, alcuni esemplari del vecchio conio possono valere diverse migliaia di euro.

Come sempre, va specificato che, non basta trovare una moneta o una banconota in Lire per gridare al miracolo, ma è necessario che l’esemplare sia raro, dunque, difficilmente reperibile in giro e in perfetto stato di conservazione. Andiamo allora a scoprire gli esemplari in Lire dal valore inestimabile.

Vecchie Lire: gli esemplari dal valore inestimabile

Come abbiamo anticipato, esistono alcuni esemplari delle vecchie Lire che attualmente possono valere davvero un mucchio di soldi. Ovviamente, parliamo di pezzi rari e perfettamente conservati. Tra le Lire che hanno più valore ci sono, senza dubbio, le 50 Lire del 1958 e le 100 Lire del 1955. In questo caso, i collezionisti e gli appassionati di numismatica sono disposti a sborsare tra i 1.000 e i 2 mila euro. Un valore interessante lo hanno anche le 200 Lire (versione prova) del 1977. Infatti, a seconda dello stato di conservazione possono arrivare a sfiorare gli 800 euro.

Raggiunge, invece, i 1.500 euro la Lira Arancia del 1947, accompagnata dalla Lire Spiga del 1947 che supera i 1.800 euro. Continuiamo la nostra carrellata tra le Vecchie Lire dal valore inestimabile con le 5 Lire Delfino del 1956 che assumono un valore di 2 mila euro e le 10 Lire Spiga del 1954 che, invece, può valere tra i 70 e i 90 euro. Infine, non possiamo non citare la 500 Lire d’argento del 1957. Un esemplare di questo tipo in perfette condizioni (FdC) può valere anche fino alla bellezza di 15 mila euro.

Ora che conosci le monete italiane di maggior valore, potrebbe essere il caso di dare un’occhiata tra i vecchi cassetti o nelle tasche di una vecchia giacca, averne conservata una potrebbe rivelarsi una gran fortuna.