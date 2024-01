WhatsApp, puoi vedere se un messaggio è stato letto anche senza spunte blu: il trucco è semplicissimo

Esiste un trucco davvero semplicissimo che consente di capire se un messaggio è stato letto, anche senza spunte blu. Vediamo allora, di cosa si tratta.

Attualmente, la piattaforma verde è l’app di messaggistica istantanea più nota ed utilizzata a livello mondiale. Dal 2020, infatti, conta più di 2 miliardi di utenti attivi mensili, collegando più di 180 paesi e territori. Secondo recenti stime, mediamente ogni utente utilizza WhatsApp per 19,4 ore al mese, vale a dire quasi 38 minuti al giorno. Eppure, in pochi conoscono il trucco che permette di capire se un messaggio è stato visualizzato anche senza le spunte blu.

Proprio come altre chat, anche l’app della famiglia Meta consente di capire se i messaggi inviati sono stati letti dai nostri interlocutori, al contempo, offre anche la possibilità di disattivare questa funzione, dunque lo status online, per maggiore privacy. Disattivando lo stato online, nessuno potrà vedere se e quando viene utilizzata l’app, ciò nonostante, è comunque possibile capire, grazie ad un infallibile trucchetto, se un messaggio è stato visualizzato.

Per farlo non è necessario ricorrere ad app esterne di ignota sicurezza ed efficacia, ma basterà seguire alcuni semplici passaggi direttamente sulla piattaforma verde.

Come scoprire se un messaggio WhatsApp è stato letto anche senza spunte blu

Capire se un messaggio è stato letto anche senza la comparsa delle doppie punte blu è davvero semplicissimo. In pratica, se dopo aver inviato un messaggio ad un contatto non si riceve risposta, basterà mandargli un vocale. Quando il contatto ascolterà il vocale, apparirà la spunta blu e allo stesso tempo avremo la certezza che anche il messaggio di testo è stato letto.

Ma per vedere se un messaggio inviato è stato letto anche quando non sono attive le spunte blu, esiste anche un altro prezioso escamotage. In questo caso, bisogna selezionare il messaggio inviato e andare sull’icona “i” in un cerchio, così che si aprirà una finestra in cui sono riportati tutti i dati relativi al messaggio. Ad esempio, è possibile vedere l’orario di avvenuta consegna e, se è stato letto, anche quello di avvenuta lettura.

Ricordiamo, infine, che non è possibile nascondere la visualizzazione di un messaggio nelle chat di gruppo. Quindi, qualora ci sia il dubbio che il contatto ci stia ignorando, potrebbe essere la prova del nove inviare un messaggio su un gruppo in comune con l’interlocutore. Selezionando l’opzione “info messaggio” apparirà la lista di tutti i visualizzatori.